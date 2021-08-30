خالد بن يحيى في طريقه للمولودية

ميركاتو

بنسبة كبيرة توصلت الهيئة المديرة لمولودية الجزائر إلى اتفاق مبدئي مع المدرب التونسي خالد بن يحي لتدريب الفريق خلفا للمدرب نبيل نغيز.

إدارة المولودية اتصلت أيضا بالمدرب رشيد الطاوسي غير أن المفاوضات توقفت لأسباب مالية، حيث طلب التقني المغربي مبلغا يصعب على المولودية الموافقة عليه خاصة وأن الفريق يعيش أزمة مالية خانقة وله ديون تصل إلى أكثر من 204 مليار سنتيم حسب تصريح عمار براهمية.

بارادو يريد ميجادال

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن حارس أولمبي المدية ميجادل دخل في مفاوضات مع فريق شباب قسنطينة الذي اقترح عليه عرضا لمدة سنتين قابلتين للتجديد بواسطة مدربه السابق في المدية شريف حجار المشرف حاليا على الشباب القسنطيني، كما عرض نادي بارادو على الحارس الالتحاق بالفريق باعتباره حارسا دوليا بإمكانه التألق والاحتراف خاصة أن الحارس لازال يملك عقدا مدته سنة مع المدية.

الصربي زوران مانولوفيتش يلتحق بسعيود

أعلن نادي الطائي السعودي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر التوقيع مع المدرب الصربي زوران مانولوفيتش مدرب شباب بلوزداد. المدرب الصربي التحق بأمير سعيود الذي فضل خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي. وبدأ مانولوفيتش مسيرته التدريبية في البرتغال كما درب مانولوفيتش ثلاثة أندية في أنغولا، بما في ذلك نادي بريميرو دي أغوستو الذي قاده إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في 2018، الوداد الرياضي في نوفمبر 2019، وفي 13 يناير 2020، والوداد المغربي والهلال السوداني. وأشرف الموسم الماضي على شباب بلوزداد وتوج معه بلقب البطولة.

تحديد موعد تسليم درع البطولة

أكدت الرابطة المحترفة لكرة القدم أن حفل تسليم درع بطولة المحترف الأول لفريق شباب بلوزداد، سيكون يوم الأربعاء القادم بداية من الساعة السادسة مساء بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. كما أكدت الهيئة ذاتها أن وسائل الإعلام المعتمدة من طرفها بإمكانها تغطية الحفل، الذي سيبث على المباشر عبر قنوات التلفزيون العمومي وبالتحديد القناة السادسة.

سيموندي مدربا لأهلي طرابلس

وصل إلى العاصمة طرابلس المدرب الفرنسي برنارد سيموندي لقيادة فريق الكرة الأول بنادي الأهلي طرابلس في الموسم الجديد الذي سيشهد، بجانب منافسات الدوري الممتاز، مشاركة إفريقية عبر بطولة «الكونفدرالية».

ويعد برنارد سيموندي أول مدير فني فرنسي يشرف على أهلي طرابلس، حيث تناوب على تدريب الفريق عديد الجنسيات المحلية والعربية والأوروبية، وسبق له وأن درب وفاق سطيف وحقق معه نتائج إيجابية.

غالاتا سراي يفتح ملف اللاعب السابق للمولودية

عاود مسِؤولو نادي غالاتا سراي التركي، مفاوضاتهم من جديد مع نظرائهم في الأهلي المصري من أجل ضم المالي أليو ديانغ اللاعب السابق للمولودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتقول التقارير الصحفية، إن مسؤولي نادي غالاتا سراي التركي جدّدوا اتصالاتهم مؤخرا مع إدارة الأهلي من أجل ضم أليو ديانغ بعدما توقفت المفاوضات في الأيام القليلة الماضية بسبب الخلاف حول قيمة الصفقة. وطلب مسؤولو النادي الأهلي الحصول على 7 ملايين دولار من أجل بيع أليو ديانج لمصلحة غالاتا سراي التركي في الصيف الجاري، بينما عرض الأخير 5.5 ملايين دولار، في وقت تم بيعه من طرف المولودية بنحو مليون دولار.