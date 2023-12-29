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رياضة

خالد بيومي: أحمد قندوسي سيعود للأهلي بنسبة 100%

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خالد بيومي: أحمد قندوسي سيعود للأهلي بنسبة 100%

قال المحلل الرياضي خالد بيومي، إن الجزائري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا سوف يعود للأهلي بنسبة 100%. وأضاف “بيومي”، في تصريحات لفضائية “أبو ظبي الرياضية”، أن  قندوسي  لاعب رائع ولديه إمكانات تؤهله للعب في أكثر من مركز داخل الملعب، سواء تحت رأس الحربة أو على الأطراف.

وأوضح أن قندوسي  بعد رحيله من الأهلي على سبيل الإعارة إلى سيراميكا تطور مستواه الفني والبدني بشكل أفضل تحت قيادة أيمن الرمادي، لافتًا إلى أن الأهلي ينقصه لاعب مثل  قندوسي، وقريبًا سوف يعود للقلعة الحمراء. يذكر أن الأهلي أعلن إعارة أحمد  قندوسي لصفوف سيراميكا لمدة موسم واحد، في الانتقالات الصيفية الماضية.

وتوج فريق بيراميدز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. سجل أحمد قندوسي هدف سيراميكا كليوباترا الأول في الدقيقة 70، ثم عادل مصطفى فتحي لبيراميدز في الدقيقة 78.

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