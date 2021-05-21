خالد مشعل: الجزائر كلمتها مسموعة دوليا..وهذا ما ننتظره من شعبها

في حوار خاص مع الشروق نيوز

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، أن خطاب وزير الخارجية صبري بوقدوم، في هيئة الأمم المتحدة من المواقف ممتازة “وهذا عهدنا بالجزائر”، مؤكدا أن فلسطين تنتظر الكثير من الجزائر حكومة وشعبا بالنظر لكلمتها المسموعة في الهيئات الدولية والإقليمية.

وأكد مشعل في حوار خاص مع الزميل قادة بن عمار على الشروق نيوز، أن وزراء الخارجية العرب لو كان الموقف الفلسطيني ضعيف لكان خطابهم غير ذلك، مشيرا إلى أن الجزائر بتاريخيه المعروف، الشعب الفلسطيني يستلهم من نضاله.

وأوضح : “الجزائر دورها كبير على مستوى الدولي والعربي والإقليمي والإسلامي”

وبخصوص ما تنتظره فلسطين من الجزائر قال مشعل ” ننتظر منها الكثير أكثر من غيرها، شعب الجزائر قوي الشكيمة ويعتز بفلسطين فهو مع فلسطين ظالمة أو مظلومة لذلك فمسؤولية الجزائر كبيرة”.

وتابع “ننتظر الدعم المالي الرسمي والشعبي من الجزائر، وننتظر قوافل الإغاثة و المساعدات بأشكالها المختلفة، نريد الحراك الجماهيري أن ينشغل بالقضية الفلسطينية”

وعرج المتحدث على الدور الكبير الذي تلعبه الجزائر في المنطقة قائلا” علاقات الجزائر الدولية يجب أن توظفها لصالح القضية الفلسطينية، الجزائر يمكنها أن تفعل الكثير لان كلمة الجزائر مسموعة في المحافل الدولية”.

وبخصوص الترويج الإعلامي للنصر المزيف للكيان الصهيوني قال أبو الوليد في معرض تصريحاته “نتنياهو هزم وهو يحاول أن يفتعل النصر أمام أنصاره، بالمقابل فان المقاومة الفلسطينية كسبت هذه الجولة لذلك خرج الشعب يحتفل وهي خطوة نحو تحرير فلسطين”.

وتابع “رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو حاول التظاهر بالفوز والقوة لكنه في الحقيقة هزم، والذعر انتقل إلى المجتمع الإسرائيلي، فقد انتهى بنك الأهداف عند الكيان الصهيوني وجعل من الشعب الفلسطيني والمدنيين بنك للأهداف”.

وبخصوص المواجهات المسلحة قال مشعل “أعددنا أنفسنا لحرب طويلة، ووقف إطلاق النار كان بدون اتفاق بين الأطراف، وحتى قبل وقف إطلاق النار كنا جاهزون لضرب العديد من الأهداف لدى الكيان الصهيوني، اليوم المقاومة والشعب جاهز للرد على العدوان الصهيوني ولديه خيارات متعددة لذلك أي محاولة للعبث سيتم الرد عليها ويواجه جميع الانتهاكات”.

ووردا على هرولة بعض الدول العربية للتطبيع قال “التطبيع ممنوع من الصرف ولا مكان له عندنا لأن هذه الثقافة أرادت أن تصور إن إسرائيل جزء من الحل، والمواجهة مع الكيان الصهيوني، أثبت للعالم أن إسرائيل هي سبب الأزمات في المنطقة لأنها تتآمر على أمننا القومي، تتآمر على مصر والأردن رغم العلاقات السياسية مع هذه البلدان، التطبيع صرعة أو موضة ستزول بمرور الوقت”.