خالد ونوف يستهدف منصبا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجيدو

الجمعية العامة الانتخابية مقررة الثلاثاء بالأردن

يستهدف نائب الرئيس الأول للاتحادية الجزائرية للجيدو، خالد ونوف منصبا ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجيدو، خلال الجمعية العربية الانتخابية المقررة اليوم الثلاثاء بالأردن.

وستنعقد الجمعية الانتخابية على هامش تنظيم البطولة العربية للعبة التي ستجري من 6 إلى 10 أبريل بالعاصمة الأردنية، عمان.

وتشارك الجزائر في هذا الموعد العربي بـ 11 مصارعا (7 ذكور و4 فتيات) المسجلين في مختلف الأوزان، تحت إشراف الطاقم الفني المشكل من حميد شعلال وأسماء بلعيدوش.

وسيدافع عن الألوان الوطنية كل من علاء الدين صحراوي (- 50 كلغ)، العربي عداد (- 55 كلغ)، محمد أمين دكواح (- 60 كلغ)، محمد الصادق لعواد (- 66 كلغ)، أسامة العايب (- 73 كلغ)، صحيب زيتوني (- 81 كلغ) ومروان محمد أنيس بالطاهر (-90) لدى الذكور، بينما يضم منتخب الإناث كل من رفيدة بوسبعة (- 44 كلغ)، رنيم شايبي (- 52 كلغ)، دنيا برحوال (- 57 كلغ) ودنيا عدة (- 70 كلغ).

وكان المصارعون قد حضروا جيدا لهذا الموعد العربي بهدف الحصول على أكبر عدد من ميداليات المعدن النفيس.

وسبق للمصارعين الجزائريين المتواجدين حاليا بعمان أن توج أغلبهم بميداليات ذهبية خلال البطولة الإفريقية الأخيرة مما يعزز من حظوظهم في المنافسة العربية.

ولتشجيع الوفد الجزائري، بعث رئيس الاتحادية الجزائرية للجيدو، يسن سليني برقية تشجيع للمصارعين الشبان، وكذا لخالد ونوف المرشح لمنصب ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجيدو.