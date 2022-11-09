خامس أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إسبانيا ستتوقف عن الانتاج خلال أيام

من المتوقع أن تتوقف خلال الأيام القليلة القادمة خامس أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إسبانيا عن الانتاج، بسبب الجفاف الذي تشهده البلاد.

وأعلنت شركة إنديسا الإسبانية عن توقُّف الإنتاج بالمحطة، بعد أن تسببت ظروف شبيهة بالجفاف في انخفاض مستويات التخزين إلى ما دون الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على استمرار تشغيلها، بحسب ما أكدته وكالة بلومبرغ.

وقالت شركة إنديسا في بيان لها الإثنين “إن محطة ميكينينزا الواقعة في منطقة أراغون الشمالية الشرقية، ستتوقف عن العمل في منتصف نوفمبر الجاري، بعد انخفاض منسوب المياه إلى أقلّ من 23%”.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تتوقف فيها خامس أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إسبانيا عن العمل، منذ افتتاحها عام 1966. حسب المصدر ذاته.

وتسببت موجات الحرارة المرتفعة خلال الأشهر الأخيرة بجفاف الأنهار في عدد من السدود والمحطات الرئيسة في العديد من البلدان حول العالم.

وبلغت قدرة محطة ميكينينزا على إنتاج الكهرباء باستخدام الماء 6 آلاف و221 غيغاواط/ساعة في الأسبوع الأول من نوفمبر/ (2022)، أو 27% من إجمالي الطاقة الإنتاجية.

وفي أكتوبر (2022)، وصلت مستويات تخزين المياه إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1995، وقد أدى ذلك إلى انخفاض حادّ بتوليد الطاقة الكهرومائية في إسبانيا، والتي تراجعت بنحو 53% على أساس سنوي حتى أكتوبر من العام الجاري.

وإذا استمرت الظروف الشبيهة بالجفاف، فقد يمتد قرار وقف الإنتاج ليشمل محطات الطاقة الكهرومائية في إقليم كاتالونيا المجاور، حيث كان إنتاج الطاقة الكهرومائية حتى سبتمبر (2022) أقلّ بمقدار الثلث من متوسط 10 سنوات. يشير البيان.