خامس انتصار تواليا للمولودية

حصد رائد بطولة القسم الوطني الأوّل فريق مولودية الجزائر مساء السبت، خامس فوز له على التوالي.

وكان نادي اتحاد سوف آخر ضحايا “العميد” في مقابلات الجولة السابعة، بعد أن فرض زملاء يوسف بلايلي مرّة أخرى منطقهم على المُنافس.

وخطفت شبيبة الساورة انتصارا ثمينا أمام الزّائر فريق جمعية الشلف، بعد أن كانت مُتخلّفة في النتيجة على مرّتَين. واكتفى اتحاد خنشلة بِتقاسم “الرّغيف” بِمعقله مع نجم بن عكنون، عِلما أن الفريق العاصمي هو النادي الوحيد الذي ما زال لم يتذوّق بعد حلاوة الفوز.

وعجزت شبيبة القبائل للجولة الثالثة تواليا عن افتكاك نقاط الفوز، وتعادلت بِميدانها مع اتحاد بسكرة.

وبعد أن لُعبت مساء الجمعة مقابلتان، بقي لقاءان فقط تُجرى فعّالياتاهما في تاريخ لاحق، بِسبب انشغال شباب بلوزداد واتحاد العاصمة بِمُسابقتَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.

النتائج الفنّية:

ا.سوف 3 – م.الجزائر 4

ش.الساورة 3 – ج.الشلف 2

ا.خنشلة 0 – ن.بن عكنون 0

ش.القبائل 1 – ا.بسكرة 1

وتشكّلت لائحة الترتيب على النّحو التّالي:

1- م.الجزائر 18ن

2- ن.البارادو 14ن

3- ش.بلوزداد 12ن (ناقص مباراة)

4- م.البيّض 11ن

5- ن.مقرة 11ن

6- ش.الساورة 11ن

7- ش.قسنطينة 10ن

8- ج.الشلف 10ن

9- ا.خنشلة 10ن

10- ا.بسكرة 10ن

11- و.سطيف 9ن (ناقص مباراة)

12- ش.القبائل 8ن

13- ا.العاصمة 6ن (ناقص مباراة)

14- م.وهران 6ن (ناقص مباراة)

15- ا.سوف 4ن

16- ن.بن عكنون 2ن