خامس فريق يرغب في جلب توبة

انضمّ فريق خامس إلى مضمار المتسابقين لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط المدافع أحمد توبة (24 سنة) مع نادي فالفيك الهولندي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2020 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023.

وترغب إدارة نادي تولوز الفرنسي في جلب الدولي الجزائري هذه الصائفة، تعزيزا لِصفوف فريقها الكروي، الذي نال في الأيّام القليلة الماضية تأشيرة الصعود إلى بطولة القسم الأوّل. يقول الموقع المحلّي “لي فيولي” في تقرير له نشره بِهذا الشّأن، الخميس.

وقبل فريق تولوز الفرنسي، كانت أربعة أندية قد أبدت الرّغبة ذاتها في الاستفادة من خدمات أحمد توبة، وهي: بيتيس الإسباني وليفركوزن الألماني وبنفيكا البرتغالي وآيك أثينا اليوناني.

للإشارة، فإن موسم أحمد توبة على مستوى الأندية انتهى، بعد إسدال ستار بطولة هولندا الأحد الماضي. ويستعدّ حاليا لِخوض مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام أوغندا وتنزانيا، في الـ 4 والـ 8 من جوان المقبل، ضمن إطار الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.