خامس فوز على التوالي لِشباب بلوزداد

أبناء "العقيبة" من نصر إلى نصر

سجّل الرّائد فريق شباب بلوزداد مساء الثلاثاء، خامس فوز له على التوالي في بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وبات الجار اتحاد العاصمة آخر “ضحايا” الشباب، في مباراة جوارية لُعبت بِرسم الجولة العاشرة من عمر البطولة الوطنية.

فضلا عن ذلك، لم ينهزم أشبال المدرب ماركوس باكيتا في المباراة الثامنة لهم على التوالي، لِحساب منافسة البطولة الوطنية.

واستمرّ الوصيف فريق شبيبة الساورة في مطاردة مُتصدّر الترتيب، لمّا حقق انتصارا ثمينا خارج القواعد أمام وداد تلمسان.

وتألّق ثلاثة لاعبين بِتسجيل كلّ واحد منهم ثنائية، وهم: عبد الجليل تقي الدين ساعد من شبيبة الساورة، ومارسلان كوكبو من شباب قسنطينة، وأبو سفيان بالغ من سريع غليزان.

وإذا كان ساعد قد دشّن عدّاد التهديف، فإن كوكبو وبالغ سبق لِكلّ واحد منهما أن سجّل هدفا في بطولة الموسم الحالي.

ومازال هشام مختار مهاجم اتحاد بسكرة يتزعّم لائحة الهدّافين، بِرصيد 6 توقيعات. متبوعا بِزميله أحمد النذير بن بوعلي من نادي البارادو الذي يحوز في جعبته 5 أهداف.

وجاءت نتائج مقابلات الجولة على النّحو التالي:

ش.بلوزداد 1 – ا.العاصمة 0

و.تلمسان 2 – ش.الساورة 3

ن.البارادو 1 – و.سطيف 0

م.الجزائر 1 – أ.الأربعاء 0

ش.قسنطينة 2 – ن.حسين داي 1

س.غليزان 2 – أ.المدية 1

ج.الشلف 1 – ش.القبائل 1

م.وهران 2 – ه.شلغوم العيد 2

ن.مقرة – ا.بسكرة (تُجرى بعد ظهيرة هذا الأربعاء)

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- ش.بلوزداد 23ن

2- ش.الساورة 19ن (ناقص مقابلة)

3- ن.البارادو 18ن (ناقص ثلاث مقابلات)

4- م.الجزائر 18ن (ناقص مقابلة)

5- ش.قسنطينة 17ن (ناقص مقابلة)

6- ا.بسكرة 16ن (ناقص مقابلتَين)

7- و.سطيف 16ن

8- أ.المدية 14ن

9- ا.العاصمة 12ن (ناقص مقابلة)

10- ش.القبائل 11ن (ناقص مقابلتَين)

11- ن.حسين داي 10ن

12- س.غليزان 9ن (ناقص مقابلة)

13- ه.شلغوم العيد 8ن

14- م.وهران 8ن

15- أ.الأربعاء 8ن

16- ج.الشلف 7ن (ناقص مقابلة)

17- و.تلمسان 5ن

18- ن.مقرة 4ن (ناقص مقابلة)