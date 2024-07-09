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رياضة

خامس نهائي أوروبي لِمُنتخب إسبانيا

الشروق الرياضي
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خامس نهائي أوروبي لِمُنتخب إسبانيا

باتت إسبانيا سهرة الثلاثاء أوّل منتخب يحجز مقعدا في نهائي بطولة أمم أوروبا لِكرة القدم، نسخة ألمانيا 2024.

وفاز منتخب إسبانيا بِنتيجة (2-1) على الفريق الفرنسي، في مباراة لِحساب الدور نصف النّهائي، أدارها حكم الساحة السلوفيني سلافكو فينتشيتش.

وبادرت فرنسا إلى التسجيل في الدقيقة الـ 9 بِواسطة كولو مواني، وعادلت إسبانيا الكفّة بعد 12 دقيقة عن طريق الأمين جمال، ثمّ أضافت الهدف الثاني في الدقيقة الـ 25 بواسطة داني أولمو.

وقبل طبعة 2024، سبق لِمنتخب إسبانيا خوض النّهائي الأوروبي 4 مرّات، وأحرز الكأس في 3 مناسبات (رقم قياسي رفقة ألمانيا).

وتُجرى المباراة الأُخرى عن نصف النّهائي بين منتخبَي إنجلترا وهولندا، مساء هذا الأربعاء. بينما يُقام اللّقاء النّهائي الأحد المقبل.

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