خامنئي: طوفان الأقصى كبد الاحتلال الإسرائيلي “هزيمة لا يمكن جبرها”

أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي يوم الثلاثاء، أن “طوفان الأقصى” كبد الاحتلال الإسرائيلي “هزيمة لا يمكن جبرها”.

ونفى خامنئي في كلمة ألقاها أمام كلية عسكرية ضلوع طهران في العملية التي شنّتها حركة حماس ضد الاحتلال، حيث قال “إن أنصار النظام الصهيوني وآخرين نشروا إشاعات في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية بأن إيران الإسلامية تقف وراء هذه العملية، إنهم على خطأ”

وأضاف خامنئي القول أن ما حدث يوم السابع من أكتوبر (عملية “طوفان الأقصى”): “هزيمة عسكرية ومخابراتية للكيان الإسرائيلي لا يمكن ترميمها”.

ووصف المرشد الأعلى الإيراني أن “طوفان الأقصى” بـ “زلزال مدمر تمكن من هدم بعض البنى الرئيسية لحاكمية الكيان الصهيوني”.

وأشار علي خامنئي إلى أنّ العالم الإسلامي “سيدعم فلسطين، لكن الشباب الفلسطيني هو من صنع هذه الملحمة التي ستكون خطوة كبيرة لإنقاذ فلسطين”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أنّ ما حصل عمل قام به الفلسطينيون ومن يعتبر أو يقل غير ذلك، “مخطئ ومستهتر بالشعب الفلسطيني” مضيفا: “جرائم الصهاينة تخطت الحدود، وعليه كان عليهم انتظار الطوفان”.

وأكد المرشد أنّ “العمل الشجاع والتضحية الكبيرة التي قام بها الفلسطينيون، كانت رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي لسنوات”. مشيرا إلى أن “العدو الخبيث الظالم يلعب دور المظلوم، بعد تلقيه الصفعة، لكن لا أحد يمكنه أن يرسم لهذا الوحش الشيطاني وجهاً مظلوماً”.