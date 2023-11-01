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خامنئي: على الدول الإسلامية وقف تصدير النفط لإسرائيل

الشروق أونلاين
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خامنئي: على الدول الإسلامية وقف تصدير النفط لإسرائيل

طالب المرشد الإيراني علي خامنئي الدول الإسلامية بوقف تصدير النفط والمواد الغذائية لدولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف قصف غزة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأربعاء، بأن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، دعا إلى وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل.

وقال خامنئي في خطاب، إنه “يجب على الدول الإسلامية أن تطالب بوقف فوري للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة”.

وفي وقت سابق، اتهم المرشد الأعلى الإيراني، الولايات المتحدة “بتوجيه” الضربات التي تنفذها إسرائيل على غزة ردا على هجوم 7 أكتوبر.

وأكد خامنئي، خلال خطاب في طهران، أن أمريكا شريك واضح للمجرمين.

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