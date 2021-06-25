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خامنئي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا الإيراني “إيران بركت”

الشروق أونلاين
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خامنئي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا الإيراني “إيران بركت”

تلقى المرشد الإيراني علي خامنئي، الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا الايراني “إيران بركت” المضاد للفيروس.

ونشر خامنئي صورة لتلقيه الجرعة الأولى عبر حسابه الرسمي على تويتر، مقدما شكره لمن بذلوا جهدا ووظفوا علمهم لتصنيع اللقاح.

وقال خامنئي”منذ البداية لم أرغب في استخدام اللقاح الأجنبي، لذلك قلت إنني سأنتظر اللقاح الإيراني لأنه يجب علينا تكريم هذا الشرف الوطني، فلطالما هناك إمكانية للوقاية والعلاج في الداخل، لماذا لا نستخدمه؟”.

وتُعدّ جمهورية إيران الإسلامية سادس دولة في العالم، والأولى في غربي آسيا، التي تمتلك القدرة على إنتاج لقاح مضاد لكورونا.

وتُجري مراكز محلية أبحاثاً لإنتاج لقاحات إيرانية، ونظراً إلى نجاح نتائج التجارب السريرية والسلامة، وفعالية نوعين من اللقاحات المحلية، بدأ استخدامها الواسع والتطوّعي في البلاد.

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