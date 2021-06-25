خامنئي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا الإيراني “إيران بركت”
تلقى المرشد الإيراني علي خامنئي، الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا الايراني “إيران بركت” المضاد للفيروس.
ونشر خامنئي صورة لتلقيه الجرعة الأولى عبر حسابه الرسمي على تويتر، مقدما شكره لمن بذلوا جهدا ووظفوا علمهم لتصنيع اللقاح.
قبل ظهر اليوم، تلقّي الجرعة الأولى من #لقاح_كورونا_الإيراني. pic.twitter.com/OSRTd7OyLU
— الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) June 25, 2021
وقال خامنئي”منذ البداية لم أرغب في استخدام اللقاح الأجنبي، لذلك قلت إنني سأنتظر اللقاح الإيراني لأنه يجب علينا تكريم هذا الشرف الوطني، فلطالما هناك إمكانية للوقاية والعلاج في الداخل، لماذا لا نستخدمه؟”.
كانوا يلحّون عليّ قبل أشهر أن أتلقّى اللقاح، ولكن قلت إنّني سأنتظر حتى يتمّ تصنيع #لقاح_كورونا_الإيراني، إن شاء الله، ثمّ قلت إنّني أرغب في ألا يتمّ هذا الأمر خارج المواعيد المحدّدة.#إيران_القوية pic.twitter.com/vWzKVHjE5u
— الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) June 25, 2021
وتُعدّ جمهورية إيران الإسلامية سادس دولة في العالم، والأولى في غربي آسيا، التي تمتلك القدرة على إنتاج لقاح مضاد لكورونا.
وتُجري مراكز محلية أبحاثاً لإنتاج لقاحات إيرانية، ونظراً إلى نجاح نتائج التجارب السريرية والسلامة، وفعالية نوعين من اللقاحات المحلية، بدأ استخدامها الواسع والتطوّعي في البلاد.