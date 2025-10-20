خامنئي يرد على تصريحات ترامب المتعلقة بتدمير الصناعة النووية الإيرانية

رد المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الإثنين، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بتدمير الصناعة النووية الإيرانية.

وقال خامنئي عبر منصة إكس إن “ترامب، يسعى من خلال أكاذيبه حول إيران والمنطقة أن يظهر بمظهر القوي والقادر”.

وأضاف أن “التصريحات السخيفة التي يطلقها ليست سوى محاولة لرفع معنويات الصهاينة المحبطين”، مردفا: “ترامب يفتخر بأنهم قصفوا الصناعة النووية الإيرانية ودمروها.. حسناً استمروا في أحلامكم”.

وتابع: “الصواريخ الإيرانية حوّلت بعض المراكز الإسرائيلية إلى رماد والأعداء لم يتصورا ذلك، فهذه الصواريخ من صناعة شبابنا وإذا اقتضت الضرورة سنستخدمها مرة أخرى”.

وتأتي هذه التصريحات تعليقا على حديث لترامب مع شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، قال فيه إن تدمير القدرات النووية الإيرانية سمح بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف: “حين دخلت قاذفاتنا (بي 2) المجال الجوي الإيراني وعادت من دون أذى، كان ذلك من أجمل العمليات العسكرية في التاريخ. حلقوا 37 ساعة، وعندما عادوا استطعنا تدمير القدرة النووية لإيران”.

وأشار ترامب إلى التعاون بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لمواجهة التهديدات الإيرانية، وقال: “قمنا، مع إسرائيل، باستهدافهم على جبهات أخرى أيضا. لولا ذلك لم نكن لنتمكن من تحقيق اتفاق السلام”.

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي ليلة 13 جوان الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهما إياها بـ”السعي إلى برنامج نووي عسكري سري”، واستهدفت الغارات منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.

بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات من جانبها، ليتبادلا الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الكيان الصهيوني، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 جوان الماضي.