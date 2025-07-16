خام الحديد يتجاوز عتبة 100 دولار للطن

سجّل سعر خام الحديد مستوى جديدا تجاوز عتبة 100 دولار للطن، نظرا للتوقعات الايجابية الخاصة بالاقتصاد الصيني .

ووفقا لتقرير نشره موقع “بلومبرغ” الأمريكي، صعدت العقود المستقبلية بأكثر من 1%، متجهة نحو أرقام تفوق 100 دولار للمرة الأولى منذ ماي الماضي، ما يمثل تعافيا كبيرا في الأسعار.

وكان إعلان مجموعة “ريو تينتو غروب” عن قرب اطلاق أول شحنة خام حديد مستخرجة من منجم في غينيا، دور في تحسن الأسعار، حيث من المقرر تصدير ما بين نصف مليون ومليون طن من الكتلتين 3 و4 التابعة لمنجم “سيمفر” في غينيا بدءاً من نوفمبر العام الحالي، بدلاً من العام المقبل، وفقا للمصدر.

ويُعد مشروع “سيماندو” مشروعاً مشتركاً موزعاً على أربع كتل بين “ريو” و”ويننغ كونسورتيوم” وجهات أخرى، حيث تُقدر سعته الإنتاجية الإجمالية بنحو 120 مليون طن.

كما يتوقع محللون لدى بنك “رويال بنك أوف كندا” أن تصل السعة الإنتاجية إلى 12 مليون طن خلال 2026، على أن ترتفع إلى 48 مليون طن بحلول 2028، بحسب مذكرة موجهة للمستثمرين.