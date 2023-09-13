خام برنت بـ92.5 دولارا في أعلى مستوى جديد خلال عشرة أشهر

"أوبك" تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي خلال 2023 و2024

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، لتحوم حول أعلى مستوى جديد في عشرة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ طغت توقعات تقلص الإمدادات العالمية على المخاوف من تباطؤ الطلب في بعض الدول مثل الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بـ0.49 بالمائة، ليصل 92.51 دولارا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ0.52 بالمائة، ليصل إلى 89.30 دولارا للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان نحو 2 بالمائة الثلاثاء ليغلقا عند أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2022.

وأبقت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” على توقعاتها لنمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، مشيرة في الوقت ذاته إلى احتمال حدوث عجز في إمدادات النفط في السوق العالمية بأكثر من 3 ملايين برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام المقبل.

وذكرت المنظمة، في تقريرها الشهري الأربعاء، أن نمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بقي دون تغيير عند 2.4 مليون برميل يوميا، وذلك بعد مراجعة البيانات الواردة عن الولايات المتحدة والصين وغيرها من الدول، لافتة إلى أنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في العام المقبل.

وعزت “أوبك” ذلك لمؤشرات على أن الاقتصادات الكبرى تسجل أداء أفضل من المتوقع، وبالنظر إلى تعافي السياحة والسفر الجوي عالميا، فضلا عن دعم قرار الصين رفع القيود المفروضة للحد من تفشي جائحة “كوفيد” على زيادة الطلب على النفط، رغم الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

من جانب آخر، أظهرت بيانات “أوبك” إلى احتمال حدوث عجز في إمدادات النفط في السوق العالمية بأكثر من 3 ملايين برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام المقبل، وهو ما يمكن أن يكون أكبر عجز منذ أكثر من 10 سنوات .

وخلال الأسبوع الماضي، قررت السعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر جويلية الماضي، لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023، فيما أعلنت روسيا أيضا عن تمديدها الخفض الطوعي لصادراتها من النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

يشار إلى أن الدول الأعضاء في تحالف “أوبك +” قد وافقت، في الخامس من أكتوبر 2022، على خفض الإنتاج بشكل جماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من نوفمبر من العام ذاته وحتى نهاية 2023.