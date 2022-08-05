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خام برنت دون 95 دولارا وسط مخاوف السوق

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خام برنت دون 95 دولارا وسط مخاوف السوق

لامست أسعار النفط 95 دولاراً خلال تعاملات، الجمعة، وسط مخاوف السوق من تأثير التضخم على النمو الاقتصادي والطلب.

وعرف سعر خام برنت القياسي، تسليم شهر أكتوبر، تحسناً نسبياً في تعاملات هذا الصباح بنسبة 0.48 بالمائة، مسجلاً 94.57 دولارًا للبرميل.

وزاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، تسليم سبتمبر، بنسبة ضئيلة (0.38 بالمائة) مسجلاً 88.88 دولاراً.

وكانت أسعار النفط أنهت تعاملاتها، الخميس، على تراجع بنحو 3 بالمائة، متأثرة بمخاوف من أن يؤدي الضعف الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا إلى خفض الطلب.

وكانت منظمة “أوبك” وحلفاؤها أو بما يعرف “أوبك +” قررت في اجتماعها الأربعاء الماضي زيادة معروضها من النفط في السوق، حيث ستشرع ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل، من أن ترفع إنتاجها النفطي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا مع الحرص على تفادي هبوط ضخم للأسعار.

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