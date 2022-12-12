خبراء: إصلاحات الرئيس تبون غيّرت ممارسة الحكم

منحت الشباب دورا مهما في نظام الحكامة الجديد

أجمع المشاركون في برنامج “فوروم الإذاعة” للقناة الأولى، الاثنين، أن إصلاحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الثلاث سنوات الأخيرة، منحت عنصر الشباب دورا مهما في نظام الحكامة الجديد.

وفي هذا الصدد، أكد أستاذ القانون العام عبد الكريم سويرة، أن “إصلاحات الرئيس تتجسد في نظام الحكامة السياسية الجديدة والتي تم التأسيس لها خلال الإصلاح العميق الذي أدخل على الدستور”.

وأضاف أن “معالم هذا الإصلاح تتجسد من خلال الانفتاح الكبير على الشباب الذي أصبح لديه موطئ قدم في تسيير ووضع معالم السياسات التنموية في شتى المجالات”. كما أوضح سيورة أن “الاعتماد على ما يسمى بالقائمة المفتوحة في المؤسسات المنتخبة، منحت الفرصة للشباب ليعبروا عن طموحاتهم الكبيرة التي تهدف إلى خدمة الوطن”.

وأردف المتحدث قائلا إن “الشباب اكتسحوا بقوة المؤسسات المنتخبة وان المجلس الأعلى الشباب يعتبر أحسن صورة للدور الفعال لهذه الفئة في مجال البناء المؤسساتي، بالإضافة إلى المجتمع المدني الذي أصبح لديه هيئة رسمية تمثله والذي بدوره يضم عدة كفاءات شبانية”.

من جانبه، يرى المحلل السياسي، حسام حمزة، أن “التغير السياسي في منظومة الحكم في عهدة الرئيس عبد المجيد تبون خلال الثلاث سنوات الفارطة سمحت بتغيير بنية الحكم من خلال استحداث مؤسسات جديدة ساهمت في تغير نمط الحكم كالمرصد الوطني للمجتمع المدني، المجلس الأعلى للشباب أو حتى المحكمة الدستورية”، مضيفا أن “هذه التغيرات من شأنها أن تؤدي إلى تغيرات في نمط ممارسة الحكم وفي طريقة وشكل اتخاذ القرار”.

بدوره أشار الباحث بجامعة بشار، محمد صغير سعداوي، أن “الإنجازات والإصلاحات الكبيرة التي تمت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تعتبر مرآة للحراك الشعبي وما رفعه من مطالب خلال حراكه المبارك كما سماه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”، مضيفا أن “إشراك المجتمع المدني في تنظيم وتأطير العملية الانتخابية تعتبر من بين الإنجازات الكبيرة التي حققتها الجزائر”.

وأردف سعداوي أن “الإصلاحات التي مست قانون الانتخابات وما تم إدراجه من شروط وضمانات لإدماج الشباب في الحياة العامة، فتح المجال لهذه الفئة لدخول غمار الانتخابات على مستوى جميع الهيئات وهذا دعما للديمقراطية التشاركية التي حرص رئيس الجمهورية على تفعيلها على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية”، موضحا أن “هذه المرحلة أيضا تميزت بإعلان الحرب على الفساد وتطهير مؤسسات الدولة منه”.