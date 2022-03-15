خبراء: الجزائر بحاجة إلى مؤسسات جامعية للصيرفة الإسلامية

لتكوين العنصر البشري المتخصص...

دعا مختصون إلى ضرورة فتح مراكز ومعاهد وجامعات خاصة بالتمويل الإسلامي، وتوافر الجهود لدعم توجه الدولة والبنك المركزي الوطني للدفع بالصيرفة الإسلامية في الجزائر، وذلك خلال فعاليات الملتقى الدولي بالمركز الجامعي بتيبازة.

وقال رئيس الملتقى، الدكتور رضوان لامار، أن الجزائر تدرك تماما أهمية التمويل الإسلامي والتحولات الحاصلة في هذا القطاع الهام والحيوي، وتسعى للاستفادة من التجارب المختلفة من أجل تعزيز التكامل بين مختلف المؤسسات الداعمة للتمويل الإسلامي.

وأبرز الدكتور سعيد بوهراوة، مدير قسم البحث والابتكار بجامعة ماليزيا، أنّ أكبر التحديات التي تواجهها الصيرفة الإسلامية في الجزائر تتمثّل أساسا في نقص الخبرة في مجال التمويل الإسلامي، الأمر الذي يتطلب فتح مراكز ومعاهد وجامعات للحد من النقص في الخبرة، مشيدا بجهود الدولة والبنك المركزي الجزائري بأخذ هذا الأمر على محمل الجدّ، لافتا إلى الاجتهادات الكثيرة في الجانب الشرعي المستند إلى المذهب المالكي، غير أن الصيرفة الإسلامية تبقى حسبه بحاجة إلى مؤسسات داعمة، خاصة فيما يتعلق بقضية التسويق والابتكار في المنتجات.

وهنا، يضيف الدكتور بوهراوة، يأتي دور الجامعات والمراكز والمعاهد في تصميم برامج للصيرفة الإسلامية وتكوين العنصر البشري المتخصص في التمويل المالي واليد التي تملك مهارات التسويق.

ويتضمن برنامج الملتقى عدة محاور، ستوزع على ست جلسات وثلاث ورشات سيتم خلالها تقديم 60 بحثا من قبل خبراء من جامعات جزائرية، ومن العربية السعودية والإمارات العربية ومصر وماليزيا وتركيا.