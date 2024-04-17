خبراء: الطلبة الجزائريون مدعوون لاقتحام الذكاء الاصطناعي

لمواكبة التطور التكنولوجي والتنافس الدولي في آليات استغلاله

شدد مختصون وخبراء على “ضرورة اقتحام الطالب الجامعي لمجال الذكاء الاصطناعي والاهتمام به لمواكبة التطور التكنولوجي في مختلف المجالات وذلك بالنظر للتنافس الدولي في آليات استغلاله”.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور رياض بغدادي، المختص في الإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي بجامعة نيويورك الأمريكية في محاضرة بعنوان “الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال العلوم الطبية”، الأربعاء، بجامعة سطيف 1، بأن “العالم يعيش اليوم ثورة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي يجب على الطالب الجامعي مواكبتها من خلال الاهتمام به والمشاركة في إنتاج البحوث واستحداث الشركات الناشئة وغيرها”.

وأوضح الدكتور بغدادي، خلال أشغال لقاء متخصص، بأن “الذكاء الاصطناعي لديه تطبيقات عديدة في مجال العلوم الطبية ويستخدم كثيرا في البحث العلمي لدراسة البيانات واستنتاج النتائج وكذا التعرف بدقة عالية على أنواع السرطانات كسرطان الثدي والجلد والوقاية من أمراض شبكية العين لدى مرضى السكري وكذا مساعدة المصابين بالإعاقة الحركية والشلل من خلال استخدام نظام يترجم إشارات المخ إلى حركة وغيرها، داعيا طلبة الطب إلى البحث في المجال.

وأبرز من جهته الدكتور ياسين عبد الجبار من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية في محاضرة بعنوان “رحلة طبيب جزائري بين البحث العلمي والعمل التطوعي” بأن “معيار تقدم الدول هو البحث العلمي باعتباره عاملا ضروريا للنهوض بالمجتمعات وركيزة أساسية لتحقيق تطور وتنمية مستدامة في جميع المجالات”، داعيا إلى غرس ثقافة البحث العلمي والابتكار لدى الطالب منذ بداية تكوينه الجامعي وتوجيهه لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني فضلا عن استحداث مراكز بحوث علمية تساعد على اكتشاف حلول لمختلف المشاكل.

ويهدف هذا اللقاء الذي حضره عدد كبير من الطلبة إلى إبراز التطور الحاصل في مجال الذكاء الاصطناعي وتحفيز وتشجيع الطلبة على اقتحامه والاهتمام به، حسب ما أشار إليه بدوره سفيان ناصر الشريف، رئيس جمعية النخبة الوطنية للعلوم الطبية (مكتب سطيف) الجهة المبادرة بالتنظيم.

واعتبر نائب رئيس جامعة سطيف 1 المكلف بالبحث العلمي، محمد حميدوش خلال إشرافه على افتتاح اللقاء بأن المبادرة هي فرصة لتعزيز قيم العلم والمعرفة والانخراط في مسعى التطوير التكنولوجي ودعم البحث العلمي والابتكار بركائز الذكاء الاصطناعي والمساهمة في تقديم الحلول الناجعة في مختلف البرامج الوطنية، خاصة منها ذات الأولوية الاستراتيجية على غرار صحة المواطن والأمن الغذائي والأمن الطاقوي.