خبراء الفن السابع يناقشون موضوع “الجمهور وتوزيع الأفلام في الجزائر”

ضمن سلسلة الورشات الافتراضية لمنصة "تحيا سينما"

أطلقت المنصة الرقمية “تحيا سينما” السبت، الحلقة الثانية من الورشات التكوينية السينمائية، التي تناولت موضوع “الجمهور وتوزيع الأفلام في الجزائر”، بمشاركة خبراء ومختصين في الفن السابع، على غرار المخرج والمنتج ومدير شركة “Vileo Media” أسامة الراعي والمحررة في منصة “chacha.tv” والمديرة الشريكة في شركة “Sense Conseil” لبنى لحميسي.

وقد أُنشئت المنصة الرقمية “تحيا سينما” لمساعدة محترفي الفن السابع والسمعي البصري على إيجاد مصادر للتمويل في الجزائر والخارج قصد إنجاز مشاريعهم، كما تهدف الأرضية “إلى ربط جسور التواصل بين محترفي قطاع السمعي البصري والسينما بالجزائر من خلال توفير فرص لتمويل وإنتاج مشاريع أفلامهم، حيث شكلت المنصة همزة وصل بين حاملي المشاريع السنيمائية والسمعية البصرية ومختلف المتعاملين من منتجين وممولين من جهة، وتمكين مستخدميها من الولوج إلى المعلومات والوسائل الضرورية لتكوينهم في مهن السينما والسمعي البصري بالجزائر والخارج من جهة أخرى، بالإضافة إلى اقتراح سلسلة من قاعات ونوادي السينما النشطة، إضافة إلى قائمة المهرجانات السينمائية عبر العالم. وذلك بهدف ترقية فرص التكوين في كتابة وإخراج وإنتاج وتوزيع الأفلام.

وتتناول الورشات التكوينية مختلف المواضيع التي تهم مهن وعمال السينما، باعتبارها فضاء للقاء ونقل وتبادل الخبرات، والنقاش والتعلم، من خلال عدة لقاءات شهرية، حيث يعرض الضيف الخبير في مهنة أو مجال ما يخص السينما والتلفزيون في كل حلقة، موضوعا على ضوء تجربته ومساره المهني، بطريقة تبرز كفاءاته والسياق الذي يمارس فيه مهنته بكل ما يحمل من عوائق وفرص، في الجزائر.

وقد سبق للورشات التكوينية تناولها لموضوع “الإنتاج بميزانيات منخفضة”، في الحلقات الأولى التي تطرقت فيها إلى التجارب والآفاق الممكنة، وكيفية كتابة وإخراج الأعمال السينمائية بميزانية صغيرة، وما هو النموذج الاقتصادي الذي يتبعه المنتج في السياق الحالي الذي نشطه ضيف الحلقة الرئيسي للقاء الأول المنتج والمخرج والمؤلف خالد الكبيش، بحضور المخرج الشاب يوسف بن تيس، وبمشاركة دار الإنتاج المستقلة حصالة من مصر، ممثلة من طرف المخرج محمد رشاد.