خبراء: تراجع أسعار السيارات في السوق الجزائرية بحوالي 40 بالمئة

تعرف أسعار السيارات المستعملة في الآونة الأخيرة تراجعا ملحوظا قُدر بحوالي 40 بالمئة، وهذا بعد قرار السماح باستيراد المركبات وكذا تصنيعها محليا.

وحسب ما أكده خبراء للشروق نيوز فإن أسعار السيارات تراجعت بما يقارب 40 بالمئة عما كانت عليه قبل صدور القرارات الأخيرة.

وفي هذا الصدد، قال يوسف نباش رئيس نقابة وكلاء السيارات متعددي العلامات إن قرار الحكومة سمح بتراجع الأسعار بحوالي 30 في المئة.

من جهتها، تقارير منظمة حماية المستهلك أكدت بدورها التراجع الملحوظ في الأسعار رغم محاولة السماسرة الإدعاء عكس ذلك حفاظا على أرباحهم.

وهو ما أكده المنسق الوطني للمنظمة فادي تميم، حيث اعتبر أن تسارع الأحداث أدى الى اختلالات في سوق بيع السيارات على المستوى الوطني.

زغدار: أسعار منخفضة للسيارات المصنعة بالجزائر مع اتساع المناولة

ستكون أسعار السيارات المصنعة في الجزائر منخفضة ومعقولة مع اتساع المناولة، حسب ما أكده وزير الصناعة أحمد زغدار.

وجاء هذا في كلمة ألقاها زغدار خلال اشرافه على افتتاح المعرض الدولي للمناولة الصناعية في الطبعة السابعة التي تنظم من 14 إلى 17 نوفمبر 2022 بقصر المعارض.

وأبرز زغدار “أن سعر التكلفة للمركبات سينخفض بفعل انتاج مدخلات هذه المركبات محليا من مواد أولية ومواد محولة من قبل المؤسسات العمومية والخاصة”.

كما أوضح أنه سيتم ادماج المؤسسات الناشئة والصغيرة في هذا الاطار حيث ستكون مرفوقة من طرف مؤسسات عالمية، مشيرا إلى أن اسعار المركبات ستكون “معقولة” و”منخفضة”

وأضاف زغدار قائلا إن مصالحه تعمل على إعداد خطة استراتيجية واضحة مبنية على صناعة حقيقة فعلية للنهوض بكل الفروع الصناعية خاصة في قطاع الميكانيك وصناعة المركبات.

وفي هذا الصدد، كشف الوزير عن التوجه نحو خلق صناعة حقيقة بمعدلات إدماج تصل إلى 40% خلال 5 سنوات من بداية نشاط التصنيع.

وأوضح المتحدث ذاته أنه هذا يكون من خلال خلق شراكة رابح-رابح وعن طريق تعبئة القدرات والكفاءات المتاحة محليا أو بالشراكة الأجنبية المشروطة بنقل التكنولوجيا.