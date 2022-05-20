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خبراء: جحيم الحرارة قادم خلال سنوات

الشروق أونلاين
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خبراء: جحيم الحرارة قادم خلال سنوات

كشف خبراء دوليون من الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ “آي بي سي سي”،عن تزايد واشتداد الحرارة بما ينبئ بموجات قوية في السنوات القادمة.

وأوضح تقرير لصحيفة “لوبوان” الفرنسية إنه في 13 جانفي 2022 تم كسر الرقم القياسي العالمي لدرجة الحرارة على الأرض في أونسلو غربي أستراليا مع 50.7 درجة مئوية.

 وبيّنت الصحيفة أن الهنود عانوا مؤخرا من أزمة حرارة شديدة، إذ كان شهر مارس الماضي أكثر الأشهر سخونة منذ 120 عاما.

 أما في النصف الأخير من أفريل السابق، فقد ارتفعت درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بنحو 4.5 إلى 8.5 درجات مئوية.

وفي الصيف الماضي، عانت أميركا الشمالية من موجة حر شديدة مع تسجيل رقم قياسي بلغ 49.6 درجات مئوية في لايتون -بكولومبيا البريطانية- في كندا، كما يذكرنا ذلك بموجات الجفاف الأسترالية المتكررة مؤخرا التي كانت مصحوبة بدرجات حرارة شديدة.

وتوضح الصحيفة أن الدراسة سلطت الضوء على موجات الحرارة القياسية التي ضربت جنوب شرق آسيا في أفريل 1998 والتي بلغت ذروتها 32.8 درجة مئوية، وموجات الحرارة التي اجتاحت البرازيل في نوفمبر 1985 عند 36.5 درجة مئوية، وتلك التي شهدتها الولايات الجنوبية في جويلية 1980 عند 38.4 درجة مئوية.

وأكدت المؤلفة الرئيسية للدراسة فيكي طومسون أنه “من المهم تقييم شدة موجات الحرارة من حيث تقلبات درجات الحرارة المحلية التي سيواجهها البشر. وبالتالي، في المناطق التي تكون فيها الاختلافات في درجات الحرارة أقل حدة من أي مكان آخر، يمكن لموجة الحر، مهما كانت شدتها، أن تسبب تأثيرات أكثر ضررا”.

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