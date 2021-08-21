خبراء: دعاوى دعم المخزن مجرد أكاذيب محضة

بخصوص أنبوب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا

أكد خبراء أن دعم المغرب المزعوم للإبقاء على أنبوب الغاز الرابط بين المغرب العربي وأوروبا، والذي تم التعبير عنه مؤخرا من قبل نظام المخزن، عبر مسؤول مغربي رفيع المستوى، عبارة عن “أكاذيب محضة” يشاطرها العاهل المغربي.

ويعمل أنبوب الغاز الرابط بين المغرب العربي وأوروبا الذي دخل حيز الخدمة سنة 1996، على نقل الغاز انطلاقا من حاسي الرمل باتجاه اسبانيا مرورا بمضيق جبل طارق.

وأوضح ذات الخبراء، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “المغرب يدلي بتصريحين كاذبين آخرين حتى وإن لم تكن هذه أولى أكاذيبه من خلال الخوض في الميدان الاقتصادي عموما والغازي خصوصا والتي يبدو أنه يجهلها”، متسائلين “على ماذا تستند هذه الأكاذيب”؟

بخصوص أنبوب الغاز الرابط بين المغرب العربي وأوروبا – يضيف ذات المختصين – “فإن الجزائر وبكل سيادة واستقلالية في اتخاذ القرار لا زالت لم تقرر تمديده عقب انتهاء العقد الذي يؤطر اقتصادها في أكتوبر 2021”.

كما أشاروا إلى “الفائدة الكبيرة” التي يجنيها المغرب من مرور أنبوب الغاز نحو أوروبا، علما انه “يضخ 800 مليون متر مكعب من الغاز لاحتياجاته الخاصة التي تضاف إلى الرسوم التي يفرضها في إطار حقوق مرور أنبوب الغاز”.

وعليه -يضيف ذات الخبراء- “فإننا نفهم لماذا يصر على زيادة طاقاته”، مذكرين بأن الجزائر تصدر الغاز أيضا من خلال أنبوب آخر جديد والمتمثل في أنبوب الغاز ميدغاز انطلاقا من بني صاف.

خ.م