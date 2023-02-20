خبراء دوليون يبحثون الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر 

افتتحت الإثنين، بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة، أشغال المؤتمر الدولي للمالية الاسلامية في طبعته الخامسة و الذي ينظمه مخبر الدراسات في المالية الاسلامية والتنمية المستدامة بمعهد العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير بالتعاون مع المجلس الاسلامي الاعلى و الاكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الاسلامية بماليزيا يومي 20و21 فبراير الجاري بمشاركة اساتذة وخبراء من داخل وخارج الوطن.

وقال مدير المؤتمر الدكتور رضوان لامار في العالم الافتتاحية، ان الطفرة التكنولوجية الحاصلة و المنافسة العالمية في مجال الصيرفة الاسلامية ، تستوجب من الفاعلين والشركاء بالجزائر ، وضع إستراتيجية فعالة لهذا المجال الحيوي من خلال منظومة قانونية مستوعبة لمتطلبات الصيرفة الاسلامية و المؤسسات المالية المبتكرة و المنظومة التعليمية و التدريبية الرائدة ، واشار الدكتور لامار الى أن الجزائر كانت من الدول الرائدة في مجال الصيرفة الاسلامية ، وعلى الرغم من التأخر الذي عرفته لاحقا لعدةاعتبارات لا زالت تملك العناصر الاساسية للريادة .

وابرز مدير المؤتمر اهمية العنوان الذي اختير لاشغال الطبيعة الخامسة ” الصناعة المالية الاسلامية في الجزائر و متطلبات الريادة : الاسس و الآفاق ” و الذي يأمل المنظمون من الخبراء و الاساتذة المتدخلين اثراء محاوره للتوصل إستراتيجية فعالة تبني على ماتم انجازه و تستشرف المستقبل بالابتكار و الميزة التنافسية و التفرد و هو ما يعزز حسب الدكتور لامار نمو قطاع التمويل الاسلامي بالجزائر و من ثمة الأسنان في المشروع الوطني للتنمية المستدامة .

من جهته اشار مدير قسم البحوث بجامعة إنسيف بماليزيا البروسيسور سعيد بوهراوة في تدخله عبر تقنية التحاضر ،إلى اقبال الجزائر على توطين المالية الإسلامية ونقل توجهاتها النظرية الى إجراءات عملية مبنية على استراتيجية وتخطيط وبناء طاقات وكفاءات ، يبشر بالخير لمستقبل المالية الإسلامية في الجزائر.

وابرز البروفيسور بوهراوة أن التمكن من الريادة يتطلب ارادة سياسية ،و على الحزائر ان تأخذ بعين الإعتبار رأس المال البشري، سيما وانها تتوفر على قيادات في المالية الاسلامية، فضلا عن قوة ووعي مختلف المتعاملين من خلال اسهاماتهم يضيف البروفيسور والتي اذا اجتمعت هذه الخطط يختصر الزمن للجزائر لتصل إلى الريادة بما يخدم البلد وينمي اقتصادها ، وخلص بوهراوة إلى أن نجاح الصيرفة الإسلامية وتحقيق الريادة غير مرتبط بزمن وتوقع أن تصبح الجزائ خلال سنتين أو ثلاث أقوى من ماليزيا في توطين المتلية الإسلامية و هي التي اعتمدت الصيرفة الاسلامية في نظامها المصرفي سنة 2011 .

وكشف المدير العام للقرض و التنظيم المصرفي ببنك الجزائر عبد الحميد بوالودنين في مداخلة بعنوان ” دور بنك الجزائر في دعم الصناعة المالية الاسلامية بالجزائر ” ، عن فتح 294 نافدة على المستوى الوطني بالبنوك العمومية و اكثر من 60 الف حساب تم فتحه ، و ودائع بقيمة تقارب 50 مليار دينار و تمويلات بقيمة 5 مليار دينار ، و اشار الى ان بنك الجزائر عدد المنتجات التي تخضع لترخيصه المسبق بناء على شهادة مطابقة شرعية يحصل عليها البنك او المؤسسة المالية من قبل الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعية المالية.

واضاف بوالودنين ان بنك الجزائر تلقى منذ صدور هذا النظام سنة 2029 ، ما يربو عن العشرين ( 20 ) ملفا لطلب الترخيص المسبق لتسويق مختلف منتجات الصيرفة الاسلامية واردا من 11 بنكا من ضمنها المؤسستين الممارستين لهذا النشاط مند عدة سنوات و ذلك من باب الامتثال لاحكام هذا النظام .

كما اشار المدير العام للقرض و التنظيم المصرفي، الى موافقة بنك الجزائر على كل الملفات المقدمة لديه و المتوافقة و الاحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها في الاجال القانونية ، تأكيدا و اشجيعا منه لانجاح هذا المشروع بالغ الأهمية الاقتصادية الوطنية .