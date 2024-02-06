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اقتصاد
ضمن فعاليات الصالون الدولي السابع بالجزائر منتصف فيفري

خبراء دوليّون يسلطون الضوء على تطبيقات الطاقات النظيفة

حسان حويشة
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خبراء دوليّون يسلطون الضوء على تطبيقات الطاقات النظيفة
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يحتضن قصر المعارض بالجزائر العاصمة (الصنوبر البحري) الطبعة السابعة للصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة (SEER 2024) والذي يأتي تماشيا مع محاور خطة الإنعاش الاقتصادي التي أقرتها الحكومة، حيث سيناقش مواضيع الانتقال الطاقوي والمزيج الطاقوي واستخدام تطبيقات الطاقات النظيفة في الصناعة بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين.
وأفاد بيان لمنظمي الصالون، تلقت “الشروق” نسخة منه، أن هذه التظاهرة التي ستعقد في الفترة ما بين 12 إلى 15 فيفري، تأتي من أجل تسليط الضوء على تجارب وخبرات المتعاملين الوطنيين والأجانب، من القطاعين العام والخاص لتعزيز هندسة مزيج الطاقة.
ولفت المصدر إلى أن الصالون يهدف إلى أن يكون واجهة عرض لجميع المتعاملين من القطاعين العام والخاص، لعرض معارفهم في هذا المجال، بالإضافة إلى منصة لتبادل المعرفة ومشاركتها في مجال الطاقات المتجددة.
وأشار المنظمون إلى أن هذا الصالون يعتبر أيضا الإطار المناسب للشركات الناشئة العاملة في هذا المجال لتحديدها ودمجها ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم الطبعة السابعة هذه المرة بنسخة جديدة، تجمع بين المواضيع التقليدية المرتبطة بمجموعة المنتجات والحلول المعروضة، وورشات عمل تتناول مسائل مرتبطة بالموضوع العام للصالون على غرار الاستدامة البيئية، ومكانة الطاقة في المسؤولية الاجتماعية للشركات وكذلك إحداث التغيير في المزيج الطاقوي للبلاد.
كما يتضمن برنامج الصالون تقديم محاضرات بمشاركة خبراء وأكاديميين وطنيين ودوليين، حول موضوعات مثل السياسة الوطنية للانتقال الطاقوي والتطبيقات المختلفة للطاقات المتجددة في الصناعة.

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