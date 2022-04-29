خبراء فرنسيون: سيجارة الطيّار وراء تحطم الطائرة المصرية قبل 6 سنوات

من المحتمل أن يكون حادث تحطم طائرة مصر للطيران في عام 2016 الذي أودى بحياة 66 شخصا في البحر المتوسط ناتجًا عن حريق بدأ في قمرة القيادة، وفقًا لاستنتاجات خبراء فرنسيين.

وفقًا لوثيقة من 134 صفحة اطلعت عليها اليومية الإيطالية Il Corriere della Sera وأرسلت إلى محكمة الاستئناف في باريس في مارس، من المحتمل أن يكون حريق على متن الطائرة ناتجا عن اقتران عاملين وهما تسربات من قناع الأكسجين الخاص بمساعد الطيار، وإشعال سيجارة كان يدخنها الطيار أو مساعد الطيار.

وبعد الحادث الذي وقع سنة 2016، أكد مصدر استخباراتي أمريكي لشبكة “سي بي إس نيوز” أن الحطام أظهر “علامات الضرر بسبب ارتفاع درجة الحرارة” وأن مسجل بيانات الرحلة أشار إلى وجود دخان على متن الطائرة.

وكانت رحلة مصر للطيران MS804 اختفت فجأة من على شاشات الرادار يوم 19 ماي 2016 في طريقها إلى القاهرة قادمة من باريس، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وقال وزير الطيران المصري في البداية إن الهجوم الإرهابي، وليس عدم صيانة الطائرة، من المرجح أنه أدى إلى إسقاط الطائرة لكن وكالة سلامة الطيران الفرنسية قالت إن الطائرة نقلت رسائل آلية تشير إلى وجود دخان في المقصورة وخطأ في وحدة التحكم في الرحلة قبل دقائق من فقدان الاتصال، بعد استبعاد الإرهاب، تم التحقيق في تحطم الطائرة كقضية قتل غير متعمد.

وتؤكد تسجيلات الصندوق الأسود فرضية الخبراء الفرنسيين، وفقا للصحيفة الإيطالية.

وقام الخبراء على وجه الخصوص بعزل صوتي “حفيف” قادم من الميكروفون المدمج في قناع مساعد الطيار، قبل دقائق قليلة من وقوع الحادث، مما يشير على الأرجح إلى تدفق قوي للهواء، حيث تم وضع القناع في وضع “الطوارئ”.

وقد اشتعلت النيران بحد ذاتها بسبب “شرارة أو لهب” ربما تسببت فيه سيجارة.

في جوان 2018 ، قام خبيران طلبهما قضاة التحقيق في باريس بتسليط الضوء على استبدال، قبل ثلاثة أيام من تحطم الطائرة، الصندوق الذي يحتوي على قناع أكسجين مساعد الطيار، لأسباب غير معروفة.

وفي تقرير نُشر في جويلية 2018، زعم مكتب تحقيقات سلامة الطيران المدني الفرنسي (BEA) قال إن “الفرضية القريبة” كانت “أن حريقًا اندلع في قمرة القيادة، وهو حريق تطور بسرعة وأدى إلى عدم القدرة على السيطرة على الطائرة.

وكشفت الوثيقة التي كشفت عنها صحيفة Il Corriere della Sera أن الطيارين قالا إنهما “تعبان من هذه الرحلة الليلية وقلة النوم”.

ومع ذلك، فإن المعلومات المتاحة للخبراء القانونيين تشير إلى أن “الجداول المتبقية قد تم احترامها”.

وتم استرداد مسجل بيانات الرحلة من الرحلة 804 من قاع البحر الأبيض المتوسط ، بعد يوم من استرداد مسجل صوت قمرة القيادة للطائرة.

يُذكر أنه من بين قتلى تحطم الطائرة المصرية، عائلة جزائرية مكونة من الأب والأم طفلين رضيعين.