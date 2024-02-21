خبراء وجامعيون يناقشون واقع المدن الجزائرية في آفاق 2030

بعدما تحولت إلى "مدن للمبيت" وعانت من اختلال وظيفي

يشكّل موضوع المدينة حيزا كبيراً من الاهتمام والدراسة، عند جل التخصصات العلمية والفاعلين السياسيين والمثقفين والروائيين وكذا الفنانين، فهي مصدر إلهام وتفكير، وهي كذلك مصدر اقتصادي ومورد مالي مهم، بالإضافة إلى كونها محرك للنقاش والفعل السياسي، وبمناسبة اليوم الوطني للمدينة، نظم بولاية وهران، الثلاثاء، يوم دراسي، تحت عنوان “جودة الحياة والقدرة التنافسية للمدينة.. أي واقع للمدن الجزائرية”.

وناقش اليوم الدراسي المنظم من طرف مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، وشركة ” BELUX “المختصة في تصنيع وتوزيع أجهزة الإنارة، بحضور أساتذة جامعيين من مختلف مناطق الوطن، سبل تحسين جودة الحياة وسط المدن التي تعاني من تراكمات واختلالات وظيفية، جعلتها تتحول في الكثير من الأحيان إلى “مدن للمبيت”، في حين تسعى الكثير من المدن العالمية لتكون مدنا ذات قدرة تنافسية تنطلق من المحلي للوصول إلى الوطني ثم الدولي، لضمان نمو اقتصادي وتوفير فرص الشغل وتحسين مستوى العيش ونوعيته، حيث تتضافر كل الجهود لجعل هذه المدن ذات قدرة تنافسية، عبر تفعيل الاقتصاد، وخصوصا الشركاء الاقتصاديين الخواص والفاعلين الاجتماعيين والساسة والمنتخبين المحليين والجامعات ومراكز البحوث، من أجل ابتكار وصفة تتمكّن من تحقيق التحوّل الوظيفي للمدينة.

كما دعا المشاركون في هذا اللقاء إلى التفكير في الدفع بالمدن الجزائرية، وخصوصا الداخلية والصحراوية، التي تعاني من التهميش وسوء التخطيط والتوسّع العمراني غير القانوني وتناقص المساحات الخضراء أو غيابها، بالموازاة مع توسّع دائرة البطالة والفقر والانحراف لدى الشباب، وغير ذلك من الآفات التي حوّلت المدن إلى نقاط للتوتر والضغوطات، بدل أن تكون فضاءات جاذبة ومحركة للتنمية المستدامة.

وقال منظمو اليوم الدراسي في تصريح لـ”الشروق”: “إنهم يحاولون طرح نقاش واقعي حول المدينة الجزائرية بشكل عام والمدن الداخلية والصحراوية التي تشكّلت بعد الاستقلال، عبر مفهومين: مدينة ذات قدرة تنافسية وتحسين جودة الحياة، وفق مقاربات وأبعاد متعدّدة مبدئيا بين مجموعة من النخب الأكاديمية، ومؤسسة اقتصادية ذات وجهة ونظرة استشرافية، كمشروع يتضمن عدة لقاءات ومحاضرات وملتقيات علمية ومشاريع بحثية”.

وتطرق المشاركون في هذا اليوم الدراسي، إلى محاور عديدة وهي “المدينة الجزائرية في مواجهة التحدّيات التنافسية”، للأستاذة مهى مسعودان، من المدرسة متعدّدة التقنيات للهندسة المعمارية و”مساهمات إدارة المشاريع في التعقيد وقلة الابتكار لتطوير القدرات التنافسية للمدينة الحديثة” للأستاذ عبد الله بلحاج، من الجمعية الجزائرية لمناجمنت المشاريع و”المدينة الجزائرية والأجندة الحضرية الجديدة 2030″ للأستاذ محمد سرير، من المدرسة متعدّدة التقنيات للهندسة المعمارية وكذا “المدن الذكية.. الدور الاقتصادي والقدرة التنافسية” للأستاذ محمد إلياس سراج، من جامعة أم البواقي، بالإضافة إلى “المدينة الجزائرية اليوم أو المدينة الممتدة.. التحضّر وكثافة الطاقة المستهلكة” للأستاذ مداني صفر زيتون، من جامعة الجزائر، و”جودة الحياة من وجهة نظر المهندسين المعماريين ومخططي المدن.. مناقشة حول حالة وهران” للأستاذ عمارة بكوش، من جامعة إيسطو بوهران، وأخيرا “المهارات مقابل المعرفة.. التغيير نحو مهن جديدة من أجل مدينة تنافسية” للأستاذة ساسي بودماغ سعاد، من جامعة قسنطينة 3.