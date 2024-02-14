خبراء وصيادلة يناقشون آليات سوق الأدوية بـ”سيفال”

الطبعة الـ18 للصالون اختارت فلسطين كضيف شرف

جمعت الطبعة الـ18 للصالون الدولي لصناعة الأدوية في الجزائر “سيفال 2024″، المنظمة في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 فيفري الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري في العاصمة، نحو 78 مشاركا يعتبرون من أبرز الفاعلين الرئيسيين من مؤسسات عمومية ومنظمات مهنية، تم خلالها استقطاب عديد الخبراء في المجال الصيدلاني وطنيا ودوليا، لإبراز فرص التصدير للمصنعين، كما اختيرت دولة فلسطين كضيف شرف لهذه الطبعة.

وسلّط الصالون الضوء على التحدّيات والفرص المرتبطة بتدويل صناعة الأدوية الجزائرية، وعامل الإبتكار، فضلا على تميّزه عن الطبعات السابقة بطرحه موضوع التصدير للأسواق الإفريقية والعربية، علاوة على رقمنة قطاع الأدوية الذي مكّن، حسب القائمين على الصالون، من توضيح الرؤية بشأن وفرة المواد الصيدلانية.

وفي كلمة له خصّ بها “الشروق اليومي”، قال محافظ الصالون، ياسين لوبر، إن الهدف من الفعالية التي ستدوم لـ4 أيام، هو التطرق إلى وضعية صادرات الأدوية وتقييم الأوضاع الراهنة وفق تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي حثّ على اعتماد قطاع الصناعة الصيدلانية، الذي سيمكّن من التحكم في ميكانيزمات سوق الأدوية ويفرض منطق الشفافية في رسم وتحقيق الأهداف المرتبطة بالصحة، واعتماد رؤى استشرافية لسوق الأدوية مستقبلا.

وأضاف المسؤول، أن قطاع الصناعة الصيدلانية هو محور مهم ضمن برنامج الحكومة بعد أن حدّدت الوصول إلى 30 مليار دولار أمريكي من الصادرات خارج المحروقات بحلول 2030، مشيرا في سياق آخر، إلى أن الصالون سيركّز أيضا على عامل السلامة الدوائية ومراقبة الأدوية لضمان سلامة المرضى.

وينتظر القائمون على الصالون، زيارة أزيد من 10 آلاف زائر من مهني القطاع، كما ستكون الطبعة الـ19 المقبلة، حسب محافظ الصالون، أكثر تقنية وتكنولوجية.