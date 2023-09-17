-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
توقيف شخصين يشتبه بتسبّبهما في حرائق غابات بجاية
مقالات ذات صلة
12 ألفا شهريّا للمعوقين ومنحة التضامن بـ 7000 دينار

12 ألفا شهريّا للمعوقين ومنحة التضامن بـ 7000 دينار

إجراءات جديدة تخص البنوك الجزائرية بالخارج

إجراءات جديدة تخص البنوك الجزائرية بالخارج

5 وزارات وخليّة يقظة للوقاية من الكوارث

5 وزارات وخليّة يقظة للوقاية من الكوارث

عائلة تعثر على ابنها بعد 17 سنة من إعلان وفاته

عائلة تعثر على ابنها بعد 17 سنة من إعلان وفاته

وزير الداخلية: مراجعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم على وشك الإنهاء

وزير الداخلية: مراجعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم على وشك الإنهاء

بلمهدي: مرجعية الوسطية والاعتدال حمت الجزائر من الفتنة

بلمهدي: مرجعية الوسطية والاعتدال حمت الجزائر من الفتنة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد