خبراء يحذرون من خطورة غسل البيض وهذا النوع من الأواني!

حذر خبراء في مجال التغذية من خطورة غسل البيض قبل حفظه، وأيضا من بعض الأنواع من الأواني، التي تتسبب في مشاكل صحية معقدة.

وبحسب ما أفادت رئيسة لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين الدكتور شيرين زكي، فإن الطريقة الصحيحة لحفظ البيض هي مسحه بفوطة بها القليل من الخل.

وشددت على خطورة غسل البيض لأن المخزون الميكروبي المتواجد على القشرة ينفذ بشكل مباشر إلى الداخل عن طريق المسام.

إلى ذلك، أشارت إلى ضرورة عدم حفظ البيض في باب الثلاجة، أو على رخامة المطبخ لأن ذلك يعرضه لتذبذب في درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى فساده.

يشار إلى أن اختيار أماكن جيدة لشراء البيض والابتعاد عن شرائه من أماكن يكون معرضا فيها للأتربة أو عوادم السيارات والتلوث، ولدرجات الحرارة، يعد من أفضل الطرق للحفتظ عليه والتأكد من أن مفيد للصحة.

وحذرت في مداخلة هاتفية مع العربية نت، من خطورة استخدام الأواني المصنوعة من الألمنيوم في سلق البيض باعتبار أنها صلبة، مؤكدة أن الألمنيوم خطر بشكل عام على الصحة، وأن أفضل الأواني في الاستخدام والأكتر للحفاظ على الصحة هي الأواني المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ “الإينوكس”.

في ذات السياق لفتت إلى أن الأواني المصنوعة من التافلون أو السيراميك أو الجرانيت أو التيفال يجب تغييرها كل 6 أشهر، حتى لو لم يتم تقشير الطبقة السطحية منها، لأنه يحدث تغيرات كيميائية في الطبقة المبطنة وتشكل خطورة على الصحة.