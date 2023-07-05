خبراء يحذرون من صالونات الحلاقة التي تعدت على مهنة الطب!

بسبب المجازر المرتكبة في حق النساء

حذّر خبراء من صالونات الحلاقة التي تجاوزت الصلاحيات والقانون وتعدت على مهنة الطب، بعد جملة من الأخطاء المسجلة في مجال التجميل.

ووسط تزايد الطلب من قبل النساء من مختلف الأعمار على حقن النفخ لتكبير بعض المناطق في الجسم، والإقبال الواسع على عمليات تبييض الأسنان وشد التجاعيد وغيرها من الممارسات التي صارت هواية للعديد من الحلاقات، دق أطباء من مختلف التخصصات ناقوس الخطر قبل أن تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

في ذات السياق قال الدكتور دربال ياسين المختص في الأمراض الجلدية إن مخاطر الإقبال العشوائي على حقن النفخ وغيرها عديدة، لافتا إلى أن استعمال البوتوكس يقتضي معرفة مناطق العضلات في الوجه والجسم لتنجنب الكوارث التجميلية.

وعن تجاوز الصالونات لصلاحياتها شدد رضا ديب رئيس مجلس أخلاقيات طب وجراحة الأسنان، على ضرورة احترام التخصصات حيث قال إن ما تفعله محلات الحلاقة تعد على القانون وسطو على مهنة الطب، سواء الطب العام أو طب الأسنان.

وأضاف أن عديد الصالونات صارت تقوم بعمليات تبييض الأسنان التي هي في الحقيقة من اختصاص الأطباء.

وتعرف العديد من صالونات الحلاقة والتجميل تسابقا معلنا، لتقديم خدمات تجميلية عصرية، حيث عكف أصحابها على إدخال عروض جديدة لمسايرة الموضة بعد إجراء تكوينات كتقديم حقن “البوتوكس” و”الفيلر” .

ومن الصالونات من أدرج خدمة “PRP” أي تقديم الحقن عن طريق البلازما بعد إجراء عمليات سحب الدم، فرغم الأخطار التي قد تلحق بصحة الزبائن غير أن الكل لا يبالي أمام الطموح الزائد للربح السريع مقابل الطلب المتواصل للحصول على وجه المشاهير.

وفي وقت سابق عبر الكثير من الأطباء على مستوى المصالح الاستشفائية بوهران، عن قلقهم إزاء الظاهرة الخطيرة التي استفحلت بقوة، لدرجة أنها صارت تهدّد سلامة الكثير من المواطنين، خاصة الفتيات اللواتي يسلمن أجسادهن لحلاقات لا يملكن أدنى تكوين في مجال الجراحة التجميلية، والنتيجة هي التسبب في تشوهات خطيرة على مستوى الوجه، ما يدخل الضحايا في دوامة من الحسرة والندم.

ومنذ يومين ضربت الجهات الوصية بيد من حديد، حيث جاء في بيان لوزارة التجارة أنه تم غلق العديد من صالونات الحلاقة مع متابعة أصحابها قضائيا بعد حجز مواد تجميلية منتهية الصلاحية، واكتشاف ممارسات طبية.