خبراء يحذون من تخزين الطعام المطبوخ في الثلاجة لمدة أسبوع 

حذّر خبراء في مجال التغذية من طهي الطعام وتخزينه في الثلاجة لمدة أسبوع، بسبب المخاطر الصحية التي يمكن أن تنجم عن ذلك.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية فإن الناس أصبحوا يتجهون نحو إعداد الوجبات التي تكفيهم لمدة أسبوع اختصارا للجهد والوقت والمال، ما أثار قلق الخبراء بشأن احتمال فساد بعض الأنواع، وما ينجم عن ذلك من مخاطر صحية.

ويحث خبراء التغذية الناس على توخي الحذر التام عند تخزين بعض الأطعمة مع بعضها البعض في الثلاجة، حيث تنصح وكالة معايير الأغذية بضرورة استهلاك الأرز المطبوخ في غضون 24 ساعة، بعد تخزينه في الثلاجة.

وقالت كارولينا جونكالفيس، من صيدلية “فارميكا” على الإنترنت، إن المعكرونة ومنتجات الألبان من المرجح أن تفسد بسبب نمو البكتيريا ويجب استهلاكها في وقت أقرب من المنتجات الأخرى.

وأضافت: “تشير الأبحاث العلمية إلى أنه من الآمن تماما تبريد أو تجميد الطعام طالما يتم إعداده بطريقة صحية وتخزينه في علب مناسبة وحساب المدة التي يمكن أن يبقى فيها كل مكون في الثلاجة أو الفريزر بناء على خصائصه الفريدة”.

وقالت خبيرة التغذية إيزوبيل، بيلي هاميلتون، إن اللحوم والأسماك والحبوب والمعكرونة يمكن حفظها في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام، ولكن في علب منفصلة.

ومع ذلك، يحذر الشيف بن إبريل، من أن درجة حرارة الثلاجة يمكن أن تنخفض بشكل كبير عند فتحها طوال اليوم، مما يعني أن الأطعمة لن يتم تخزينها في درجة الحرارة الموصى بها من 0 إلى 5 درجات مئوية، مما قد يقلل من مدة صلاحيتها.

وفي هذا الإطار، قال دين هاربر، وهو طاهٍ خاص مقيم في لندن، إن الأشخاص الذين قاموا بتخزين الأرز بشكل غير صحيح، على سبيل المثال، يمكن أن يصابوا بعدوى سيئة في المعدة بعد أيام.

وتابع: “إذا لم يتم تخزينها بشكل صحيح، يمكن أن تصبح الوجبات المطهية مسبقا أرضا خصبة للبكتيريا – وعادة ما يصبح طعم الطعام وملمسه قديما”.

في ذات السياق حذرت هيئات صحية من تخزين أنواع معينة من الأطعمة في الثلاجة، مثل ما يلي:

البصل: ترك نصف حبة بصل في الثلاجة يمكن أن يكون مميتاً للغاية لأن البصل مقاوم لدرجات الحرارة المنخفضة، وهذا يعني أنه عند التبريد، تبدأ النشا الموجودة فيه بالتحول إلى سكر ويبدأ في تكوين العفن وهذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم البكتيريا غير الصحية في البيئة ما يشكل خطورة على الصحة.

الثوم: غالبًا ما يستخدم الثوم لإعطاء نكهة للطعام وأيضًا لعلاج بعض الاضطرابات الهضمية، لكن القليل من الناس يدركون أن الثوم يمكن أن يضر أكثر مما ينفع إذا تم تخزينه في الثلاجة، وينصح الأطباء بعدم شراء الثوم المقشر وتبريده لأنه يمكن أن يصاب بالعفن بشكل أسرع ويصبح سبباً للإصابة بأمراض خطيرة حال تناوله.

الأرز: ترك الأرز المطبوخ في الثلاجة فكرة سيئة لأن مقاومة النشا فيه يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول.

الأرز أيضًا أحد العناصر التي يمكنها التقاط العفن بسرعة، لذلك، فإن حفظه في الثلاجة فكرة سيئة، خاصة إذا تم حفظه لأكثر من 24 ساعة.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في الهند، يمكن أن يحتوي الأرز غير المطبوخ على جراثيم Bacillus cereus، وهي البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي ولتجنب حدوث ذلك، يجب تقديم الأرز فور نضجه. وإذا كان لا بد من تخزينه في الثلاجة، فيجب أن يكون بعد ساعة من طبخه، ولا يجب إعادته إلى الثلاجة بعد تسخينه.

الزنجبيل: أيضًا عرضة للعفن على الرغم من كونه غنيًا بالخصائص المضادة للالتهابات، إلا أن الزنجبيل يمكنه التقاط العفن بسرعة عند تبريده وعند تناوله يثر سلبا على الكبد والكلى.