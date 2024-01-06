خبراء يحذّرون : “ترند” في أنستغرام وتيك توك يهدد بسرقة البيانات

ظهر مؤخرا “ترند” جديد على أنستغرام حيث يشارك فيه المستخدمون أجوبة على 11 سؤالا حول العمر والطول ويوم الميلاد إلى أسئلة أكثر غموضًا مثل الأطعمة المفضلة لديهم والرهاب.

بالرغم من أن هذه الأسئلة تبدو عادية، إلا أنها يمكن أن تكون مفتاحا للمخترقين للتسلل إلى حسابات مشاركيها حسب ما نقلته صحيفة “دايلي ميل” البريطانية عن خبراء.

وهذا حسب تقرير “دايلي ميل”، لأن العديد من الأشخاص يستخدمون هذه الإجابات الدقيقة ككلمات مرور لكل شيء بدءًا من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وحتى مواقع البريد الإلكتروني وبطاقات الائتمان.

فنشرت محللة المخاطر السيبرانية، إليانا شيلوه، مقطع فيديو علىتيك توكتحذر متابعيها من اتجاه “تعرف علي” وتنبههم إلى حذف المنشورات ومقاطع الفيديو الخاصة بهذا الاتجاه على الفور.

“لن أكذب، لقد كدت أن أقع ضحية لهذا. لقد بدأت حرفيًا في ملئه، ثم قلت : انتظري لحظة”

أثناء تحديد أنواع الرهاب التي يجب إدراجها، قالت شيلوه إنها توقفت مؤقتًا وأدركت أن بعض الأسئلة كانت عبارة عن إجابات للعديد من أسئلتها الأمنية.

نشر المعلومات الشخصية على شبكات التواصل هو من أكبر المخاطر

وبسبب انتقاد متابعي الخبيرة لتحذيرها حيث اتهموها بالمبالغة، ردت بفيديو آخر قائلة “إذا كان علي أن أجلس هنا وأشرح لماذا يعد تقديم قائمة بالمعلومات الشخصية عبر الإنترنت أمرًا خطيرًا، سأفعل”.

مثلا، من الواضح أن سؤال الأمان الشائع هو “ما هو تاريخ ميلادك؟” وأضافت “لكن باستخدام تاريخ ميلادك، يمكن معرفة أشياء كثيرة عنك واستخدام تلك المعلومات للدخول إلى بعض حسابات”.

على الرغم من أن هذا الاتجاه تم نشره في البداية على قصص أنستغرام، والتي تختفي بعد 24 ساعة، إلا أن العديد من الأشخاص أعادوا نشره على تيك توك باستخدام وسم “Get to Know Me”، مما يسهل على المتسللين والمحتالين الدخول على التفاصيل الشخصية للفرد.

قال التقرير كذلك أن نشر المعلومات الشخصية على شبكات التواصل الإجتماعي مع أناس لا نعرفهم يعد أكبر المخاطر عبر الأنترنت، وحذر من مشاركة المعلومات الحساسة مثل تاريخ الميلاد، وأسماء أفراد العائلة، وتاريخ العمل، وأسماء المدارس. هذا إضافة إلى معلومات مثل أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات الحساب المصرفي ومعلومات جواز السفر عبر الإنترنت.