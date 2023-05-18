خبراء يحذّرون من تناول الموز قبل النوم لهذا السبب!

حذّر خبراء الصحة من تناول الموز في وقت قريب جدا من وقت النوم، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث مشكلات أثناء الليل.

وقال خبراء بمؤسسة Sleep junkie، إن تناول الموز ليلاً يمكن أن يساهم في اضطراب النوم، وقد يجعل الشخص يرى أحلامًا وكوابيسًا مزعجة.

وعلى الرغم من احتواء الموز على حوالي 27 ملليغرامًا من المغنيسيوم في كل ثمرة، وهو معدن مهم غالبًا ما يساعد على النوم والاسترخاء، فإن الخبراء يؤكدون أن احتواءه أيضا على مستويات عالية من الميلاتونين يمكن أن يسبب اضطرابات ليلية.

يوفر الموز ما يصل إلى 26% من الحصة اليومية الموصى بها من الميلاتونين، ولكن هذه المستويات العالية قبل الذهاب إلى الفراش مباشرة يمكن أن تجعل من الصعب الحصول على نوم جيد ليلاً.

ومن المحتمل أن تحدث تلك المشكلات لدى الأشخاص الذين تنتج أجسامهم بالفعل ما يكفي من الميلاتونين بشكل طبيعي أو يتناولون مكملات الميلاتونين.

ولا يقتصر الأمر على رؤية الأحلام المزعجة، بل يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الميلاتونين الدوخة والصداع والانفعالات الشديدة.

وأوضح خبراء النوم أن تناول الكثير من الفاكهة التي تحتوي على الميلاتونين يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالدوخة في اليوم التالي بعد نوم مضطرب طوال الليل، لذلك فهم لا ينصحون بالتخلي عن الموز، ولكنهم يؤكدون على اختيار الوقت المناسب لتناوله للاستفادة من فوائده، وفق موقع easternherald.

كما يشير خبراء الصحة إلى أن توقيت استهلاك الميلاتونين هو مفتاح المساعدة على النوم، لذلك من الأفضل تناول الموز قبل ساعة أو ساعتين من محاولة النوم حتى لايعيقك الميلاتونين الزائد ويؤدي إلى تأثير عكسي.

ماذا نأكل ليلا بدلا من الموز؟

يوصي الخبراء دوما بإيجاد البدائل التي تساعد الجسم على الراحة والاسترخاء، خاصة أثناء النوم وعلى سبيل المثال يمكن تعويض الموز بأربع أطعمة:

1- اللوز لاحتوائه على المغنيسيوم الذي يعمل على تعزيز النوم، كما يرتبط بقدرته على تقليل الالتهاب ويساعد في تقليل مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول، والذي يُعرف بأنه يعيق النوم.

2- الكيوي، يحتوي على السيروتونين، وهو مادة كيميائية في الدماغ تساعد على تنظيم دورة النوم.

3- السمك، لأنه يحتوي على فيتامين د وأوميجا 3 اللذان يتميزان بدورهما في تعزيز كفاءة النوم طوال الليل.

4- الأرز الأبيض، في حال تناوله قبل النوم بساعة، فإنه يساهم في النوم بشكل مثالي.