-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
إثر وفاة شاب بسطيف

خبراء يحذّرون من حوادث مكيفات السيارات

سمير مخربش
  • 1240
  • 0
خبراء يحذّرون من حوادث مكيفات السيارات

لقي السبت شاب من مدينة العلمة بولاية سطيف حتفه داخل سيارة بعد ما خنقته الغازات المنبعثة من المحرك الذي شغّله الضحية داخل مستودع طيلة ليلة كاملة.

الضحية تاجر مواد غذائية بالعلمة، عثر عليه جثة هامدة داخل مستودع ركن فيه سيارته، وقرر المبيت داخلها، مشغلا مكيف السيارة للتخفيف من الحرارة الموجودة في المستودع المغلق. ولإبقاء المكيف مشتعلا، قام الضحية بتشغيل محرك المركبة طيلة الليل، فوقعت الكارثة داخل المستودع الذي لا يوجد به أي منفذ للتهوية، وانتشر دخان المحرك وغمر المكان وظل الشاب يستنشقه وهو نائم داخل السيارة، فكانت الغازات المحروقة كافية لوضع حد لحياته. ولم يتم اكتشاف جثته إلا في صبيحة اليوم الموالي.

وقد خلفت الحادثة حسرة كبيرة وسط عائلة الضحية وأصدقائه وزبائنه الذين اعتادوا على التردد على محله بحي قوطالي بالعلمة. يذكر أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، وسبق لمدينة العلمة أن شهدت وفيات بهذه الطريقة، حيث لقي في مطلع هذه السنة شابان حتفهما داخل سيارة كانت مركونة داخل مستودع بعد ما قضيا ليلتهما داخلها وتركا المحرك مشتعلا بعد ما قاما بتشغيل سخان المركبة في ليلة باردة وكان الدخان سببا في وفاتهما. ويبقى هذا التصرف سببا في العديد من الوفيات، ولذلك يحذر رجال الحماية المدنية من المبيت في السيارة بعد تشغيل المحرك داخل المستودع، لأن الغازات المحروقة للمركبات تقتل مثل غازات المدفأة في المنزل.

مقالات ذات صلة
الأرسيدي يصف خرجة نظام المخزن بـ”الترهات المتهورة”

الأرسيدي يصف خرجة نظام المخزن بـ”الترهات المتهورة”

كورونا تعيد إحياء الروح التضامنية الشعبية

كورونا تعيد إحياء الروح التضامنية الشعبية

حرائق الغابات: الكشف عن موعد دخول الطائرات بدون طيار حيز الخدمة

حرائق الغابات: الكشف عن موعد دخول الطائرات بدون طيار حيز الخدمة

الفريق شنقريحة يشرف على تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط

الفريق شنقريحة يشرف على تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط

كتب مدرسية مكدّسة بالمتوسطات!

كتب مدرسية مكدّسة بالمتوسطات!

42  مليارا في حساب الهلال الأحمر الجزائري خلال 48 ساعة!

42  مليارا في حساب الهلال الأحمر الجزائري خلال 48 ساعة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد