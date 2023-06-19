خبراء يحذّرون: هذه العلامات الخفية لمرض السكري تؤثر على العينين!

حذّر خبراء من العلامات الخفية لمرض السكري التي تؤثر على العينين، باعتبارها الأكثر خطورة، حسبما كشفت دراسة طبية حديثة.

وفي تقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن أخصائيي البصريات يحذرون من أن يكون الاحمرار في العينين أحد العلامات الخفية لمرض السكري.

وقالت الأخصائية الكندية (كايلا بلاك) إن “اختبارات العين تتحقق من رؤية الشخص، وما إذا كان بحاجة إلى نظارات، لكن هذه الاختبارات تلعب دوراً في التحقق من الحالات الصحية المحتملة مثل مرض السكري”.

وأدرجت بلاك خمس أعراض يجب أن يكون الشخص متيقظاً لها وهي:

ـ تدهور الرؤية تدريجياً.

ـ فقدان الرؤية المفاجئ.

ـ عدم وضوح الرؤية.

ـ عدم انتظام الرؤية.

ـ ألم العينين واحمرارهما.

وأضاف: “من الممكن أن تحدث المشكلات التي تصيب العين بسبب اعتلال الشبكية السكري”، لافتةً إلى أنه “بدون تلقي العلاج اللازم من الممكن أن يؤدي إلى العمى”.

ونوّهت بلاك بأنه “قد لا تظهر أي أعراض واضحة حتى تتطور الحالة”. مشيرةً إلى أن “هذه الأعراض لا تعني بالضرورة أن الشخص مصاب بمرض السكري ولكن من المهم أن يتم فحص الحالة”.

يذكر أن اعتلال الشبكية السكري هو أحد المضاعفات الناجمة عن الإصابة بداء السكري التي تصيب العينين. ويحدث بسبب تلف الأوعية الدموية في النسيج الحساس للضوء الواقع في الجزء الخلفي من العين (الشبكية).

في البداية، قد لا يسبب اعتلال الشبكية السكري أي أعراض، أو ربما تنجم عنه فقط مشكلات طفيفة في الإبصار. ولكن قد يصل الأمر في النهاية إلى الإصابة بالعمى.

من الممكن أن تنشأ هذه الحالة المرضية لدى أي شخص مصاب بداء السكري من النوع الأول أو النوع الثاني. وكلما طالت فترة الإصابة بداء السكري وقلَّ التحكم في مستوى السكر في الدم، يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من المضاعفات التي تؤثر على العينين.