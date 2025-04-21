خبراء يسلّطون الضوء على مزايا “الشباك الوحيد” للاستثمار

أمر رئيس الجمهورية بتنصيبه وتفعيله في غضون 30 يوما

نوّه خبراء اقتصاديون بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتنصيب وتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار وهيئتين للاستيراد والتصدير، الذي يترجم “نظرة استشرافية واضحة” ستكرّس النجاعة والشفافية والتوزيع العادل للاستثمارات، وتعزّز مكانة الجزائر في سلاسل التوريد والتصدير الدولية مستقبلا.

وفي تصرح لـ”وأج”، أكد عبد الرحمان هادف، المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية، أن ما أمر به رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بتنصيب وتفعيل الشباك الوحيد الخاص بالاستثمار في غضون شهر، هو توجّه يتماشى مع التجارب الدولية الرائدة، حيث تحظى وكالات الاستثمار بصلاحيات فعلية تمكّنها من لعب دور “الحلقة المركزية” في تنفيذ المشاريع.

وأوضح الخبير الاقتصادي، بأن هذا القرار لا يقتصر على مجرد إنشاء هيكل تنسيقي، بل هو تجسيد فعلي لمبدأ “الشباك الوحيد كسلطة قرار”، وهو “ما يعني نقل الصلاحيات الإدارية المرتبطة بمنح التراخيص ومتابعة المشاريع ورفع العراقيل من مختلف القطاعات إلى هيئة الشباك وفق منطق الإدارة الفعالة”.

أما بخصوص القرار القاضي بتنصيب وتفعيل هيئتين وطنيتين تختصان بضبط وتنظيم الاستيراد والتصدير، فأكد أن الأمر يتعلق بقرار يعكس “وعيا متزايدا بضرورة إعادة تنظيم التجارة الخارجية وفق منطق إستراتيجي يتكامل مع رهانات التحوّل الاقتصادي”.

ومن شأن هذا الإجراء “تجاوز الطابع الإداري الذي ميّز تسيير التجارة الخارجية لعقود من خلال هيئتين تتمتعان بالفعالية والمردودية، تتوليان مهام الضبط، التوجيه، ومراقبة نشاطات التجارة الخارجية على أسس علمية وإستراتيجية بما يحسّن أكثر فأكثر من مؤشرات الميزان التجاري وميزان المدفوعات”، يضيف الخبير الاقتصادي.

وخلص هادف إلى القول بأن هذه الإصلاحات ككل ستسهم في “إطلاق ديناميكية جديدة للاستثمار وتعزيز مكانة الجزائر في سلاسل التوريد والتصدير الدولية، واللحاق بركب الدول الناشئة في السنوات القليلة القادمة”.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي، نور الدين سليماني، أن ما أمر به رئيس الجمهورية لتفعيل الشباك الوحيد الخاص بالاستثمار هو “قرار ممتاز وجيّد”، لأنه يجسّد “النجاعة الاقتصادية والمرافقة، مع رسم خارطة وطنية للاستثمارات على مستوى كل منطقة”.

وبالنظر إلى أن هذا الإجراء يتعلق بالأساس بالعقار الاقتصادي وتوفيره وتوزيعه من خلال الشباك الموحّد، فإن هذا الأخير سيعطي الأولوية -يقول سليماني- “لأصحاب المشاريع المهمة والقوية من أجل خلق ثروة أكبر وفرص عمل، أكثر من ذلك قيمة مضافة على المستوى المحلي”.

وأكد الخبير أن التنصيب المرتقب لهذه الآلية الجديدة سيمكّن من “تسريع الإجراءات العملية للمشاريع الاستثمارية ميدانيا خاصة على المستوى المحلي، وتكريس اللامركزية في اتخاذ القرار وانسيابية الاستثمار المحلي والشفافية، مع التوزيع العادل للاستثمارات” على مختلف ولايات الوطن.

أما بخصوص القرار القاضي بإنشاء هيئتين تختصان بضبط وتنظيم نشاطي الاستيراد والتصدير، فأكد سليماني أنهما ستشكّلان آلية جيّدة من أجل إضفاء عاملي الفاعلية والمردودية على كلا النشاطين من خلال الرقمنة التي تعد العنصر الأساس للشفافية.

وذكر أن الهدف الرئيسي يبقى ترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، ما سيؤدي لتحفيز قطاعات عدة كالفلاحة ومواد البناء والصناعات التحويلية بمختلف شعبها، مبرزا أهمية الهدف المسطّر من قبل السلطات العمومية القاضي بتحقيق قرابة 30 مليار دولار كصادرات غير نفطية بحلول 2030.