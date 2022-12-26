خبراء: 4 أغذية تضعف المناعة وتزيد الالتهابات لا بد من تجنّبها

حدّد خبراء نوع الأغذية التي لا بدّ من تجنّبها أو على الأقل التقليل منها، كونها تضعف المناعة الجسم وتزيد الالتهابات.

وشدّد الخبراء على ضرورة الاهتمام بالصحة باتباع نمط حياة صحي وتجنّب المواد الضارة التي تجعلنا عرضة للعديد من الأمراض.

ولأننا في فصل الشتاء حيث تكثر العدوى والشكوى من الالتهابات المتكررة، إليكم قائمة الممنوعات التي أجمعت عليها الدراسات:

السكر

وفقا لدراسة أجرتها جامعة “هارفارد”، فإن استهلاك كميات كبيرة من السكر يمكن أن يرفع ضغط الدم ويزيد من الالتهابات المزمنة التي تعتبر مسببة لمجموعة من الأمراض.

الملح

تشير دراسة نشرت في مجلة “طب الأطفال” إلى أن المبالغة في إضافة الملح للأغذية يؤثر على جهاز المناعة، ممايؤدي إلى التهاب في الأنسجة.

كذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب، تكون لديهم استجابة التهابية متزايدة عندما يكون لديهم الكثير من الملح.

ويوصي مختصون وخبراء بألا يتجاوز استهلاكنا من الملح يوميا ملعقة صغيرة، حسبما نقل موقع NDTV.

اللحوم الحمراء

تشير دراسة نشرت في مجلة “التغذية والصحة” إلى أن تناول اللحوم الحمراء بكثرة يسبب مشاكل في القلب ويزيد من نسبة الكوليسترول، ويؤدي إلى العديد من الأمراض المزمنة، وكلها تترافق مع الالتهابات.

الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة مثل البسكويت والشوكولاتة والبيتزا على دهون غير مشبعة تزيد من نسبة الكوليسترول في الجسم.

والتعود على هذا النوع يؤثر على العديد من الأعضاء بما في ذلك القلب، ويزيد من فرص الإصابة بالالتهابات.