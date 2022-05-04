خبراء: 6 أسباب تجعل مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا “مجرد وهم”

في المستقبل القريب

صرّح وزير المواد البترولية في نيجيريا تيميبري سيلفا يوم الإثنين، بأن بلاده لا تزال تسعى لتأمين التمويل اللازم لمشروع نقل الغاز إلى أوروبا عبر المغرب، فيما يشكّك خبراء في جدوى المشروع من الأساس.

وقال تيمبيري حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية:”في الوقت الحالي نحن في مرحلة الدراسات. وبالطبع، نحن في مرحلة تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع”.

وأوضح إن خط الأنابيب سيكون توسيعا لمنشأة تضخ الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا منذ العام 2010. وأضاف:”نريد أن نمدد خط الأنابيب هذا على طول الطريق إلى المغرب”.

لكن الخبير الطاقوي والوزير السابق عبد المجيد عطار، اعتبر في تصريحات سابقة، بأنّ أنبوب الغاز “نيجيريا-الجزائر- أوروبا” هو الأحسن والأنجع اقتصاديا وماليا وتقنيا، مقارنة بالمسار الذي يروّج له عبر المغرب.

وأوضح عطار في حديثه للشروق، أن من أبرز مزايا مسار أنبوب الغاز “نيجيريا-الجزائر-أوروبا”، هو أنه:

1/ يقطع دولة واحدة فقط وهي النيجر ليصل إلى الجزائر قادما من نيجيريا. ويعني ذلك حسب الخبير، نفقات أقل على حقوق العبور، طالما أنّ الأنبوب سيعبر دولة واحدة فقط وهي النيجر.

بالمقابل:

2/ يشمل مسار الأنبوب الذي تروّج له المغرب، 12 دولة إفريقية. ولا تتوفّر معظم هذه الدول على موارد كافية من الغاز، ما يعني أنّ استهلاكها سيكون أكبر مقابل عبور الأنبوب لأراضيها.

يشمل مسار الأنبوب الذي تروّج له المغرب، 12 دولة إفريقية. ولا تتوفّر معظم هذه الدول على موارد كافية من الغاز، ما يعني أنّ استهلاكها سيكون أكبر مقابل عبور الأنبوب لأراضيها. 3/ المسار الجزائري لأنبوب الغاز النيجيري يوفّر منشأة نقل جاهزة، تتمثّل في الأنبوب الذي يربط الجزائر بإيطاليا. وهو ما لا يتيحه مسار المغرب.

المسار الجزائري لأنبوب الغاز النيجيري يوفّر منشأة نقل جاهزة، تتمثّل في الأنبوب الذي يربط الجزائر بإيطاليا. وهو ما لا يتيحه مسار المغرب. 4/ بلغ مشروع أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري، تقدّما معتبرا في الإنجاز. بعد نجاح البلدين في مدّ الأنابيب إلى حدود النيجر. فيما يراوح المشروع المغربي مكانه منذ سنوات.

من جهته، اعتبر الكاتب الإسباني غيلام بورسالس أنّ:

5/ مشروع نقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر المغرب، لن يكون جاهزا على المدى القريب. مشيرا إلى أنّ البيانات تؤكد أنّ المشروع سيستغرق حوالي خمسة وعشرين عامًا.

مشروع نقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر المغرب، لن يكون جاهزا على المدى القريب. مشيرا إلى أنّ البيانات تؤكد أنّ المشروع سيستغرق حوالي خمسة وعشرين عامًا. 6/ كما يتضمّن المسار المغربي الأراضي الصحراوية المحتلّة والمتنازع عليها والتي يعتبرها القانون الدولي اقليما مستقلا عن المغرب. هو ما يجعل من تنفيذ المشروع مستحيلا، بالنظر إلى عدم سماح الشعب الصحراوي ممثلا في جبهة البوليساريو بمرور الأنبوب على أراضيه.

صحيفة إسبانية: العالم يستيقظ كل يوم على اكتشافات وهمية للنفط بالمغرب

في 25 أفريل 2022، وصفت صحيفة إسبانية ادعاءات المغرب بشأن اكتشافها للنفط قرب جزر الكناري، بالاكتشافات الوهمية. مشيرة إلى إثارة هذه الادعاءات لاحتجاج القوى السياسية في الجزر الإسبانية.

وقالت صحيفة “إل باييس”، إنّ أحزابا سياسية في جزر الكناري أعربت عن قلقها إزاء عمليات المسح المحتملة التي يمكن أن تجريها الرباط في المياه المغربية بالقرب من الأرخبيل.

وأضافت: “لكن في الواقع، لا وجود لأي اكتشاف من هذا القبيل على الساحل المغربي طيلة السنوات الماضية”. حسب ما صرّحت به مصادر للصحيفة وصفت بالمطّلعة على القطاع.

كما أشار مصدر أوروبي في قطاع الطاقة، إلى أنّ إعلان المغرب عن اكتشافات محتملة للنفط في البحر، يهدف إلى إحداث ضجة إعلامية من أجل جذب المستثمرين، تضيف الصحيفة.

وحسبه، وتتراوح تكلفة مسح في حوض أغادير لإثبات وجود تقديرات بين 50 و100 مليون يورو بحسب المصدر ذاته. يمكن أن يستمر وقت الاستكشاف خمس سنوات. وإذا تم العثور على النفط لتطوير مثل هذا المشروع ، في البحر ، دون وجود بنية تحتية من أي نوع ، فسيستغرق الأمر 10 سنوات أخرى”.

وكان رئيس إقليم الكناري أعلن الأربعاء الماضي أن الحكومة “ترفض رفضا قاطعا” أي عملية نفطية في مياه الكناري. وأضاف “هذه الاستطلاعات والدراسات التي علمنا بها أجازتها المغرب منذ شهور أو سنوات”.

وأضاف رومان رودريغيز “الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نطلبه هو احترام الشرعية الدولية والبيئة الدولية. عليهم أن يؤدوا وظائفهم في مياههم دون أن يمسوا مياه الجزر، وبالتالي الإسبانية”

ويقولو النائب البرلماني عن جزر الكناري فرناندو كلافيجو أنه لا يثق في نوايا المغرب “لأنه لا يوجد شيء معروف عما تمت مناقشته في قمة الرباط “، في إشارة إلى اجتماع 7 أبريل بين بين بيدرو سانشيز ، والعاهل محمد السادس. “نطالب بالشفافية بشأن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها والتي تخص الأرخبيل. نريد أن نعرف ما يعنيه ذلك ونطالب بأن يكون للجزر مكان على طاولة المفاوضات “.

من جهته، أكد بيدرو كيفيدو وهو نائب برلماني آخر أن ردود أفعال إسبانيا تجاه المغرب “كانت دائمًا ضعيفة ، سواء فيما يتعلق بالتنقيب أو مع حقوقه غير المشروعة في الصحراء الغربية أو الهجرة”. وأكد أن هذا “الضعف” للحكومة الإسبانية أمام الدولة المجاورة هو ما يولد الذعر بين سكان الجزر.