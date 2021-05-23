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رياضة
إقصاء مُرّ للشباب أمام الترجي.. مانولوفيتش:

خبرة الترجي صنعت الفارق

ع.ع
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خبرة الترجي صنعت الفارق

تحسر المدير الفني لشباب بلوزداد، زوران مانولوفيتش، على فشل فريقه في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الهزيمة على يد مضيفه الترجي التونسي بركلات الترجيح.

وقال زوران، في الندوة الصحفية بعد المباراة: “المواجهة كانت صعبة علينا، ولم نجد المساحات اللازمة أمام منافس كبير.. ومع ذلك، في الشوط الأول أتيحت لنا فرصة مهمة للتسجيل عن طريق حمزة”. وتابع: “في الشوط الثاني، لم نعرف كيف نواصل المحافظة على أسبقية الذهاب (2-0)، وخبرة الترجي الإفريقية أحدثت الفارق، فكل لاعبيه لديهم سجل من المقابلات في هذه المسابقة القارية، وهو ما لا يمتلكه لاعبونا”.

وختم: “كنت قد حادثت لاعبي قبل اللقاء، وشدّدت على أهمية تسجيل هدف للمرور إلى نصف النهائي، لكن للأسف لم نسجل، وهو ما ساهم في نجاح منافسنا في التحكم باللقاء وكسب التأهل”.

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