-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
"الخضر" يبحثون عن توازن تكتيكي لحسم موقعة فانكوفر

خبرة “محرز” في مواجهة تنظيم “تشاكا”

ع. تڤمونت
  • 57
  • 0
خبرة “محرز” في مواجهة تنظيم “تشاكا”

تتجه الأنظار صوب ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، حيث يصطدم المنتخب الوطني الجزائري بنظيره السويسري في مباراة حاسمة لحساب دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، وإلى جانب الحسابات التكتيكية المعقدة للأدوار الإقصائية، تتلخص الموقعة في صراع مباشر على أرضية الميدان بين عنصري الخبرة والقيادة بين قائد “الخضر” رياض محرز، وقائد المنظومة السويسرية غرانيت تشاكا، حيث سيرسم هذا الثنائي بقراراته ملامح المتأهل إلى الدور المقبل.

ويدخل في هذا الشأن المنتخب الجزائري اللقاء بهدف رئيسي يكمن في ترميم المنظومة الدفاعية، وتفادي الأخطاء الهيكلية التي ظهرت في دور المجموعات، وآخرها استقبال ثلاثة أهداف أمام النمسا، وفي غياب إسماعيل بن ناصر، يتضاعف العبء على أسماء مثل راميز زروقي وهشام بوداوي في خط الوسط، إذ يطالب الطاقم الفني بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش بفرض رقابة صارمة وشل حركة غرانيت تشاكا، الذي يمثل المحرك الأساسي للتنظيم السويسري، والعقل المدبر لعمليات الاستحواذ ونقل الكرة بسرعة نحو الخطوط الأمامية.

في المقابل، يمثل رياض محرز ورقة الحسم الأبرز في الحسابات الجزائرية، إذ أن محرز، الذي أظهر جاهزية بدنية وفنية عالية بتسجيله ثنائية في المباراة الماضية، سيكون مطالبا بتقديم أدوار قيادية تتجاوز هز الشباك وصناعة الفارق الهجومي من الرواق الأيمن، فخبرة قائد “الخضر” في الملاعب العالمية تمنحه القدرة على ضبط إيقاع اللعب، والاحتفاظ بالكرة لامتصاص الاندفاع البدني المتوقع من المنافس، فضلا عن توجيه العناصر الشابة ومنحهم الثقة والهدوء اللازمين للتعامل مع الفترات الحرجة من اللقاء.

ويبدو أن العبور نحو الدور ربع النهائي سيتوقف عمليا على مدى نجاح التشكيلة الوطنية في خلق التوازن بين النجاعة الهجومية والتأمين الدفاعي الصارم، وستكون قراءة محرز لمجريات الميدان، وقدرة خط الوسط على تعطيل مفاتيح تنظيم تشاكا، هما الركيزتين الأساسيتين اللتين يعول عليهما بيتكوفيتش لانتزاع تأهل تاريخي يثبت أحقية “المحاربين” في مواصلة الرحلة المونديالية.

مقالات ذات صلة
الشرطة الهولندية تعتقل عشرات المشجعين المغاربة

الشرطة الهولندية تعتقل عشرات المشجعين المغاربة

ركلات الترجيح.. ماذا حدث في المعسكر الألماني؟

ركلات الترجيح.. ماذا حدث في المعسكر الألماني؟

هكذا تخطط الجزائر لتعطيل “رادار” سويسرا

هكذا تخطط الجزائر لتعطيل “رادار” سويسرا

هذا ما قاله بيتكوفيتش عن منتخب سويسرا

هذا ما قاله بيتكوفيتش عن منتخب سويسرا

مباراة الجزائر النمسا من الثأر أو الترتيب إلى الأكثر إثارة في المونديال

مباراة الجزائر النمسا من الثأر أو الترتيب إلى الأكثر إثارة في المونديال

 المصري “كابتن حمادة” مدربا جديدا لوفاق سطيف

 المصري “كابتن حمادة” مدربا جديدا لوفاق سطيف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد