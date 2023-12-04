خبرٌ يجلب الدِّفْءَ لِآيت نوري وبلماضي

ورد مساء الإثنين اسم اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري، في بيت نادي ولفرهامبتون الإنجليزي.

ومعلوم أن آيت نوري يشكو إصابة على مستوى الكاحل، وغائب عن المنافسات الرّسمية.

ونشّط التقني جاري أونيل مدرب فريق ولفرهامبتون مؤتمرا صحفيا مساء الإثنين، ونقلت تفاصيله إدارة نادي الإنجليزي، فقال: “ريان في وضعية صحّية جيّدة، لكن سيكون الأمر مُبكّرا لو شارك ضدّ فريق بيرنلي، لِذلك نأمل أن يلعب الأسبوع المقبل أمام نادي نوتنغهام فوريست”.

ويتبارى فريق ولفرهامبتون مع الزّائر نادي بيرنلي سهرة هذا الثلاثاء، بِرسم الجولة الـ 15 من عمر البطولة الإنجليزية. ثمّ يستقبل بِميدانه مرّة أُخرى الضّيف فريق نوتنغهام فورست، عصر السبت المقبل، في إطار الجولة الـ 16 للمنافسة ذاتها.

وتجلب هذه الأخبار السارّة الدفءَ للمدافع ريان آيت نوري، وأيضا النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، قبل شهر ونصف الشّهر من انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار.