خبر انتقادي لنادي لانس لا أساس له من الصحة

الدولي الجزائري بغداد بونجاح يؤكد:

نفى اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح الخبر المتداول في بعض المواقع الإخبارية، والذي أكد فيه أنه غير مُتحمس للعب في فريق أصبح صغيرا في فرنسا، ولا يقدم له أي ضمان لا رياضيا ولا ماديا، وهو ما يُفسر رده السلبي على الوكلاء الذين أرادوا نقله إلى نادي لانس الفرنسي.

الرد جاء سريعا من اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح، حيث نشر في حسابه على الأنستغرام تكذيبا قاطعا وقال بصريح العبارة: “هذا الخبر لا أساس له من الصحة، لم أدل بأي تصريح في هذا الموضوع ولا علم لي به بتاتا”.

وكان مهاجم السد القطري، قد تعرض لهجوم فرنسي شرس من بعض وسائل الإعلام الفرنسية، وجاء هذا الهجوم الشرس وغير المفهوم من طرف بعض المواقع الفرنسية المقربة من نادي لانس، الناشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وذلك بعد أن رفض بونجاح الانتقال إلى هذا الأخير، مُفضلا الاستمرار مع فريقه. ولم يتردد موقع “لو لونسوا”، في وصف نجم منتخب الجزائر بـ”المُهاجم الذي لم يُثبت نفسه في المُستوى العالي”، مُبديا استغرابه من مُطالبته براتب سنوي لا يقل عن مليوني يورو مُقابل انتقاله إلى فرنسا، ليأتي الرد سريعا من الدولي الجزائري نافيا جملة وتفصيلا مزاعم وسائل الإعلام الفرنسية.

وكان بونجاح قد تألق بشكل ملفت للانتباه مع فريقه السد القطري، وتوج بجائزة أحسن لاعب في الدوري القطري، حيث سجل 21 هدفا.