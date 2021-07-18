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رياضة
الدولي الجزائري بغداد بونجاح يؤكد:

خبر انتقادي لنادي لانس لا أساس له من الصحة

ع.ع
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خبر انتقادي لنادي لانس لا أساس له من الصحة

نفى اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح الخبر المتداول في بعض المواقع الإخبارية، والذي أكد فيه أنه غير مُتحمس للعب في فريق أصبح صغيرا في فرنسا، ولا يقدم له أي ضمان لا رياضيا ولا ماديا، وهو ما يُفسر رده السلبي على الوكلاء الذين أرادوا نقله إلى نادي لانس الفرنسي.

الرد جاء سريعا من اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح، حيث نشر في حسابه على الأنستغرام تكذيبا قاطعا وقال بصريح العبارة: “هذا الخبر لا أساس له من الصحة، لم أدل بأي تصريح في هذا الموضوع ولا علم لي به بتاتا”.

وكان مهاجم السد القطري، قد تعرض لهجوم فرنسي شرس من بعض وسائل الإعلام الفرنسية، وجاء هذا الهجوم الشرس وغير المفهوم من طرف بعض المواقع الفرنسية المقربة من نادي لانس، الناشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وذلك بعد أن رفض بونجاح الانتقال إلى هذا الأخير، مُفضلا الاستمرار مع فريقه. ولم يتردد موقع “لو لونسوا”، في وصف نجم منتخب الجزائر بـ”المُهاجم الذي لم يُثبت نفسه في المُستوى العالي”، مُبديا استغرابه من مُطالبته براتب سنوي لا يقل عن مليوني يورو مُقابل انتقاله إلى فرنسا، ليأتي الرد سريعا من الدولي الجزائري نافيا جملة وتفصيلا مزاعم وسائل الإعلام الفرنسية.

وكان بونجاح قد تألق بشكل ملفت للانتباه مع فريقه السد القطري، وتوج بجائزة أحسن لاعب في الدوري القطري، حيث سجل 21 هدفا.

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التعليقات
10
  • هارون

    مسكين ولا يطلب

    -9
  • خلوكم من بلد المستدمر

    وتبقى فرنسا قبلة للجزائريين وكان بقية العالم هاجرت من الارض ...

    4
  • Apocalypto

    المهم أنّه يسجّل أهداف مع الفريق الوطني وأما مع من يلعب ذلك شأنه هو حر في إختياراته .

    9
  • رضا

    حبيتوا او كرهتوا فان بونجاح اكبر من فريق لانس حاليا و ذهابه اليه سيكون انتحار رياضي اولا و خسارة مالية معتبرة للاعب

    44
  • Haron

    اسمع يا أخي بونجاح انت تنشط في بطولة هاوية فريق من الدرجة الثالثة في فرنسا احسن من السد القطري بكثير لوكنت لاعب كبير لهتمت بك الأندية الأوربية الكبيرة انت تذكرني بالمغربي حمد الله رغم انه سجل اكثر من 200 هدف لكن ولا فريق من الدوري الأوربي نادى عليه لأنهم يعرفون مستوى الخليج الهاوي

    -55
  • بسكري زهير

    الله يعطيك الصحة يا بونجاح، بقاؤك في السد أفضل بكثير من الإنتقال إلى هذا الفريق الذي يظن مسيروه أنه فريق كبير

    40
  • انور جلال

    ما كان على بونجاح ان ينساق الى مثل هذا التصريح المبالغ فيه كي يعرض نفسه للانتقاد الموضوعي من الاعلام الفرنسي المصداق خاصة وان اقوى الدوريات تقتني الاعبين من الفرق الفرنسية حتى الاقسام الدنيا و هذا لنوعية التكوين الجيد

    -27
  • متسائل

    طبعا هذه القضية تهم الجميع ولها الأولوية على مشاكل الجنوب والماء والكل ذلك.

    32
  • Contrôleur

    من حقه ان يلعب مع من يريد ومع الفريق الذي يحس بالراحة النفسية معه وكذلك لمن يدفع أكثر هذا شيء عادي.

    35
  • دولة ميؤوس منها

    كي جي في حق تلعب في منتخبات أوروبية وتسجل تظهر قيمتك ، أماتسجل مع فرقش المعز في قطر لاتظهر قيمتك . يجب عليه الأن يبرهن العكس في البطولة العالمية في قطر .

    2

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