خبر خطوبة نجمة طيور الجنة جنى مقداد يشعل شبكات التواصل!

أشعل خبر خطوبة جنى مقداد نجمة طيور الجنة، شبكات التواصل الاجتماعي، التي ضجت بالمنشورات المشيرة لارتباطها بشقيق نور زوجة أخيها الوليد.

واستهجن الكثيرون الخبر كون جنى لم تتعدى الـ 13 من عمرها، في حين تداوله آخرون بكثير من السخرية، على اعتبار أنها لا تزال طفلة في نظرهم وحتى الماضي القريب كانت تنطق الكلمات بصعوبة عبر قناة الأطفال.

وبحسب ما أفادت بعض التقارير فقد كان السبب في انتشار خبر خطوبة جنى، خلال الأشهر الماضية، صورة جمعتها بأخيها المعتصم، حيث كانت ترتدي هي ثوب سهرة وهو بدلة رسمية.

وأرفقت الصورة بتعليق: ” ما شاء الله خطوبة جنى مقداد”. مما أثار دهشة الجمهور الذي لا يزال يتداولها على نطاق واسع.

وتجاهلت جنى ما أشيع بشأن خطوبتها من شقيق زوجة أخيها، وواصلت نشر يومياتها عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي دون أن تؤكد أوتنفي الخبر.

وقاد البحث عن الصورة المتداولة إلى أنها تعود لحفل زفاف أخيها الوليد، أين ارتدت فستانا بنفسجيا مع وشاح جميل وتعرضت لحملة تنمر واسعة بسبب وزنها الزائد، حيث قال البعض بأنها تبدو اكبر من سنها بكثير.