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رياضة

خبر “دافئ” عن بن ناصر

علي بهلولي
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خبر “دافئ” عن بن ناصر

تلقّى اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر متوسط ميدان فريق ميلان آسي الإيطالي مساء الجمعة، خبرا سارّا.

وقال التقني ستيفانو بيولي مدرب الميلان في مؤتمر صحفي نشرت تفاصيله إدارة النادي الإيطالي، إن بن ناصر تعافى من إصابته، وسيُشارك في مواجهة فريق سالرنيتانا.

ويتبارى فريق ميلان آسي مع الزّائر نادي سالرنيتانا بعد ظهر هذا السبت، في إطار الجولة الـ 16 من عمر البطولة الإيطالية.

وأضاف التقني بيولي أن لاعبه الدولي الجزائر تدرّب مع زملائه في فريق “الروسونيري”، خلال الحصة المرانية التي أُقيمت فعّالياتها، الجمعة.

وكان بن ناصر قد غاب عن مباراة الميلان والمضيف نادي جنوة، لِحساب منافسة “الكالتشيو” مساء الأربعاء الماضي، بِداعي إصابة على مستوى الأذن.

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