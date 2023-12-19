خبر سارّ لـ “توبة”

تلقّى اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة مدافع نادي ليتشي الإيطالي، الثلاثاء، خبرا سارّا.

وكان المدافع توبة قد غاب عن المقابلات الرّسمية الخمس الأخيرة لِفريقه ليتشي، وذلك بِداعي الإصابة وخيارات تكتيكية وأيضا أسباب شخصية.

وأعلنت إدارة نادي ليتشي الإيطالي، الثلاثاء، عن استلام توبة دعوة المشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي المقبل.

وكان أحمد توبة قد غاب عن “كان” الكاميرون 2022، بعد تعرّضه لِإصابة عشية انطلاق البطولة القارّية.