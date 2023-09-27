خبر سارّ لـ “عوّار”

تحمل الأخبار الواردة من إيطاليا بشرى سارّة للاعب الدولي الجزائري حسام عوّار، مُتوسّط ميدان نادي روما.

وكان المدرب جوزي مورينيو قد تعمّد ترك عوّار احتياطيا في مباراة روما والمُضيّف نادي تورينو، سهرة الأحد الماضي. لِحساب الجولة الخامسة من عمر البطولة الإيطالية.

وفسّر التقني البرتغالي القرار المُتّخذ في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، بِأن عوّار قدِمَ إلى الملعب وهو يفتقد اللّياقة البدنية، وغير مُؤهّل لِخوض المواجهة.

ويُعاني الدولي مُخلّفات إصابة تعرّض لها على مستوى الفخذ اليسرى، في الفاتح من سبتمبر الحالي.

وفي تقرير لها نشرته، الأربعاء، قالت صحيفة “ليغّو” الإيطالية إن عوّار أصبح جاهزا لِخوض المنافسات الرّسمية، إلى حدّ إمكانية المشاركة أساسيا في مواجهة المُضيّف نادي جنوة.

وتُقام المباراة سهرة هذا الخميس، في إطار الجولة السادسة من عمر البطولة الإيطالية.

ويعني هذا الخبر السارّ أيضا ارتفاع فرص حضور عوّار المُواجهتَين الودّيتَين للمنتخب الوطني الجزائري، أمام جزر الرّأس الأخضر ومصر، في الـ 12 والـ 16 من أكتوبر المقبل.

وكان حسام عوّار قد غاب عن مُقابلتَي “مُحاربي الصّحراء” أمام تنزانيا والسنيغال، في النّصف الأوّل من الشهر الحالي. بِسبب الإصابة المُشار إليها أعلاه.