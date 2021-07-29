خبر سارّ لـ “غلام”

تلقّى اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام مدافع فريق نابولي الإيطالي، الخميس، خبرا سارّا.

ويرتبط فوزي غلام (30 سنة) مع نادي نابولي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022. ولكن مسؤولي النادي الإيطالي ظلّوا منذ فترة طويلة يرغبون في تسريح المدافع الجزائري الأيسر، والبحث عن خليفته.

وقال الطاقم الطبي الذي يُعالج فوزي غلام، إن الوضعية الصحية للمدافع الجزائري تبعث على التفاؤل، وقد يعود إلى المنافسات قبل الآوان.

ومعلوم أن غلام تعرّض لِإصابة خطيرة في الرّكبة شهر مارس الماضي، أجبرته على إجراء عملية جراحية، وأبعدته عن المنافسة حتى أكتوبر المقبل.

ويُريد غلام مواصلة المغامرة الكروية الاحترافية مع نادي الجنوب الإيطالي، حتى صيف 2022.

واستنادا إلى التقرير الطبي الذي يصبّ في مصلحة غلام، “جمّدت” إدارة نادي نابولي فكرة انتداب مدافع أيسر جديد. كما ذكرته صحيفة “إل ماتينو” الإيطالية، الخميس.

وكان مسؤولو نادي نابولي يُفكّرون في انتداب المدافع الدولي الإيطالي إيميرسون بالميري.

ويرتبط إيميرسون بالميري (26 سنة) مع نادي تشيلسي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2022. لكنه لا يُمانع في الانتقال إلى نابولي هذه الصائفة.

وتربط إيميرسون بالميري علاقة جيّدة بِالتقني لوتشانو سباليتي المدرب الحالي لِفريق نابولي، بعدما أشرف عليه في نادي روما خلال موسم 2016-2017.