خبر سارّ لـ “غلام”

لم تعد تفصل اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام عن العودة إلى المنافسات الرّسمية، سوى أيّام معدودات.

ويُمكن للمدافع غلام أن يحضر وقائع مباراة فريقه نابولي والمضيف نادي فيورنتينا، المُبرمجة مساء الأحد المقبل. كما ذكرته الصحيفة الإيطالية “كورييري ديلو سبورت” في تقرير لها نشرته، الخميس.

وتُجرى هذه المباراة بِرسم الجولة السادسة، من عمر البطولة الإيطالية للموسم الجديد.

وكانت مواجهة فريق نابولي والضيف نادي بولونيا في الـ 7 من مارس الماضي، لِحساب منافسة البطولة الإيطالية، آخر مباراة رسمية يُشارك فيها غلام. وحينها اضطرّ إلى مغادرة أرضية الميدان بعد 22 دقيقة فقط من انطلاق اللقاء، وذلك بِداعي إصابة خطيرة على مستوى الرّكبة.

وأجرى فوزي غلام بعدها عملية جراحية، أنهت موسمه قبل الآوان.