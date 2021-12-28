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رياضة

خبر سارّ لـ “غلام”

علي بهلولي
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خبر سارّ لـ “غلام”

بقيت ستّة أشهر عن انقضاء مدّة عقد اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام، مع فريقه نابولي الإيطالي.

وكان المدافع غلام (31 سنة) قد التحق بِنادي نابولي في جانفي 2014، قادما من فريق سانت إيتيان الفرنسي.

وتستعدّ إدارة نادي نابولي للتفاوض مع غلام هذه الأيّام حول تجديد العقد، كما ذكرته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته، الثلاثاء.

ولا يُستبعد أن يمرّ تجديد العقد عبر تخفيض أجرة اللاعب الجزائري، والدّليل أنه اكتفى بِالمشاركة في 15 دقيقة فقط هذا الموسم، بعد أن خاض فريقه نابولي 19 مباراة في بطولة إيطاليا (سُدس مباراة واحدة).

وتدفع إدارة نادي نابولي الإيطالي للمدافع فوزي غلام أجرة سنوية مُحترمة، قيمتها 2.4 مليون أورو.

وكان فوزي غلام قد تعرّض لِإصابة خطيرة على مستوى الرّكبة في مطلع نوفمبر 2017، وأجرى بعدها 3 عمليات جراحية في تواريخ متباينة. نجم عنها تراجع مستواه الفني بِصورة لافتة، ولم يعد يملك صفة اللاعب الأساسي في فريق نابولي، كما فقد منصبه الدولي في صفوف المنتخب الوطني الجزائري. وبِالتالي، تأتي رغبة إدارة النادي في تجديد عقده، بِمثابة خبر سعيد عند نهاية السنة الميلادية لِفوزي غلام.

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